Zatankował do pełna nie tylko taksówkę. Alkomat omal nie eksplodował!

Perła nadmorskich uzdrowisk zniszczona. Apokaliptyczna pogoda dała się we znaki

Superbohaterowie na linach odwiedzili małych pacjentów koszalińskiego szpitala. To już wieloletnia tradycja z okazji WOŚP

Autor:

Spis treści

Dlaczego warto wybrać się do sanatorium zimą? Korzyści jest wiele

Wszelkie podróże kojarzą się większości osób z wiosną i latem, lecz okazuje się, że zimą również warto wybywać poza swój dom i odpoczywać w różnych częściach kraju. O tej porze roku doskonałym pomysłem jest także organizacja turnusu do sanatorium nad morze - dlaczego? Okazuje się, że wówczas w nadmorskich miejscowościach panuje cisza i spokój, a powietrze jest o wiele bardziej nasycone jodem, co dobrze wpływa na zdrowie. Kolejną korzyścią takiej podróży mogą być m.in. krajobrazy, niskie ceny, promocje czy mała ilość turystów. Gdzie jednak w szczególności warto się wybrać?

Najlepsze uzdrowisko na zimę. Ta miejscowość to perełka wśród kuracjuszy

Jeśli masz w planach wybrać się na zimowy turnus nad morze sprawdź koniecznie dostępność miejsc w jednym z sanatoriów w Kołobrzegu. Właśnie to miasto przez wielu kuracjuszy nazywane jest "Ciechocinkiem północy". Odwiedzający zachwycają się m.in. niezwykłym mikroklimatem, dogodnym dojazdem, powietrzem bogatym w jod, zabytkami, świetną ofertą sanatoriów oraz oczywiście pięknymi krajobrazami na plaży. Podczas wolnego dnia od zabiegów, warto udac się na spacer nadrmoską promenadą oraz odwiedzić słynne molo czy latarnię.

Co ciekawe, Kołobrzego to uzdrowisko z historią, bowiem jego rozwój nastąpił już w XIX wieku. Wówczas zaczęto stosować solankę do kąpieli leczniczych, a z czasem zaczął być wydobywany również torf, czyli borowina - czarne złoto.

W naszej galerii zdjęć poniżej znajdziecie fotografie Kołobrzegu, zachęcamy do sprawdzenia!