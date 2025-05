W weekend nie ruszaj się bez parasola. Koszmarna prognoza

Według prognozy IMGW, "Najbliższe dni zapowiadają się pochmurne, chłodne i deszczowe". Za tę jesienną pogodę w środku maja odpowiada - jak wyjaśniają synoptycy - "układ niskiego ciśnienia z wilgotną i chłodną masą powietrza, która napłynie z północy Europy". Deszcz ma padać codziennie, do poniedziałku (19 maja). Możliwe są również lokalne burze, a na termometrach maksymalnie 10-15°C. Przed nami kolejne zimne noce z przygruntowymi przymrozkami, w górach - śnieg. Ocieplenia, ale krótkotrwałego, należy spodziewać się we wtorek i środę (20-21 maja). W tych dniach temperatura maksymalna zbliży się do granicy 20°C.

Przymrozki w nocy, deszcz i burze w dzień. Taka będzie pogoda w weekend

Piątek (16 maja) to dzień pochmurny i deszczowy. Lokalnie możliwe burze z opadami krupy śnieżnej. Wysoko w Karpatach i Sudetach spadnie deszcz ze śniegiem oraz śnieg, nawet do 12 cm. Na przeważającym obszarze spadnie 10-15 mm wody. To będzie kolejny, zimny dzień. Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam od 4°C do 7°C. Niewiele cieplej nad morzem i na południu kraju, do 8°C. W centrum około 11°C. Najcieplej w zachodniej Polsce, tam do 14°C. - Wiatr umiarkowany i porywisty, północno-zachodni i północny; na południowym zachodzie w czasie burz w porywach do 75 km/h, nad morzem porywy do 65 km/h - prognozuje IMGW. Noc z piątku na sobotę (16/17 maja) z przymrozkami, w kotlinach karpackich nawet –3°C.

Podobna pogoda w sobotę (17 maja). Najchłodniej na krańcach północno-wschodnich, gdzie termometry wskażą od 8°C. W centrum około 11°C. Najcieplej w zachodnich regionach, tam do 16°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty – na zachodzie w porywach do 60 km/h, nad morzem do 70 km/h – na północy z kierunków północnych, na pozostałym obszarze kraju z kierunków zachodnich - przewiduje IMGW. W niedzielę (18 maja) znów deszczowo, z lokalnymi burzami i temperaturą od 10°C do 13°C. Nieco chłodniej w górach i nad morzem, tam około 9°C.

Ocieplenie po weekendzie. Nawet 22 stopnie

Co z pogodą po weekendzie? Z każdym dniem coraz cieplej, choć poniedziałek (19 maja) nadal z ciemnymi chmurami i deszczem. Na termometrach od 10°C nad morzem, 13°C w centrum do 17°C na południowym zachodzie. Zmiana aury we wtorek (20 maja). Więcej chwil ze słońcem i nawet do 20°C na termometrach. Przelotny deszcz jedynie w południowej i wschodniej Polsce. W środę (21 maja) temperatura maksymalna 18°C do 22°C. Znacznie chłodniej nad morzem, tam około 13°C. Ponowne ochłodzenie w czwartek (22 maja), z temperaturą w granicach 13-19°C.

