Pogoda dla Torunia na weekend 25-27 września

Początek weekendu w Toruniu przyniesie sporo chmur i opady, ale prognozy na kolejne dni są znacznie bardziej optymistyczne. Mieszkańców czeka stopniowe ocieplenie – temperatura wzrośnie z około 14 stopni w piątek do niemal 19 stopni w niedzielę. Weekend zakończy się więc znacznie przyjemniejszą aurą niż ta, od której się rozpocznie.

Deszczowy piątek na początek

Piątek, 25 września, zapowiada się jako najchłodniejszy i najbardziej deszczowy dzień weekendu. Na niebie dominować będą chmury, z których pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 14 stopni Celsjusza, a w nocy spadnie do około 6 stopni. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s, co może dodatkowo potęgować uczucie chłodu.

Wyraźna poprawa w sobotę

Zupełnie inaczej pogoda będzie wyglądać w sobotę. Przede wszystkim w Toruniu nie powinno już padać. Mimo że na niebie utrzyma się duże zachmurzenie, będzie to dzień znacznie cieplejszy. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 18 stopni. Noc z soboty na niedzielę również będzie łagodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 11 stopni. Wiatr osłabnie do około 2 m/s.

Niedziela najcieplejszym dniem weekendu

Niedziela, 27 września, przyniesie kontynuację dobrych warunków. To będzie najcieplejszy dzień weekendu w Toruniu – słupki rtęci mogą sięgnąć nawet 19 stopni. Podobnie jak w sobotę, prognozowane jest duże zachmurzenie, ale bez opadów deszczu. Noc będzie nieco chłodniejsza niż poprzednia, z temperaturą spadającą do około 8 stopni. Wiatr pozostanie słaby, wiejąc z prędkością nieprzekraczającą 2 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Piątkowa, deszczowa aura może skutecznie zniechęcić do aktywności na świeżym powietrzu. To dobry moment na nadrobienie zaległości kulturalnych, wizytę w muzeum czy spędzenie czasu w jednej z klimatycznych kawiarni. Z kolei sobota i niedziela, choć pochmurne, będą sprzyjać spacerom. Brak deszczu i rosnąca temperatura zachęcają do tego, by wybrać się na przechadzkę po starówce lub odpocząć w jednym z miejskich parków.

Dane pogodowe: OpenWeather