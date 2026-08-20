Pogoda dla Torunia na weekend 21-23 sierpnia

Mieszkańcy Torunia w najbliższy weekend doświadczą bardzo zmiennej aury. Prognoza na dni od 21 do 23 sierpnia pokazuje, że każdy dzień będzie miał zupełnie inny charakter. Weekend rozpocznie się letnią temperaturą, jednak później nadejdzie wyraźne ochłodzenie z deszczem, który na koniec ustąpi miejsca słońcu.

Ciepły i suchy początek weekendu

Piątek, 21 sierpnia, będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem weekendu w Toruniu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 27 stopni Celsjusza. Noc również będzie ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie 17°C. Mimo że na niebie pojawi się duże zachmurzenie, tego dnia nie należy spodziewać się opadów deszczu. Wiatr będzie wiał z niewielką prędkością, około 2 m/s.

Sobota pod znakiem deszczu i ochłodzenia

W sobotę pogoda w Toruniu ulegnie wyraźnemu pogorszeniu. To będzie dzień, który może pokrzyżować plany na świeżym powietrzu. Przede wszystkim nadejdzie odczuwalne ochłodzenie – temperatura maksymalna spadnie do około 21 stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie już znacznie chłodniejsza, z temperaturą około 13°C. Kluczowym elementem aury będą jednak opady deszczu, które mogą być intensywne. Prognozy wskazują na sumę opadów sięgającą 18 mm. Dodatkowo wzrośnie prędkość wiatru do 4 m/s.

Słoneczna, ale chłodna niedziela w Toruniu

Niedziela, 23 sierpnia, przyniesie kolejną zmianę, tym razem na lepsze. Deszczowe chmury całkowicie ustąpią, a na niebie w Toruniu zagości słońce. Aura będzie bezchmurna, co może zachęcić do wyjścia z domu. Trzeba jednak przygotować się na dalszy spadek temperatury. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie 19 stopni, a w nocy słupki rtęci spadną do zaledwie 11°C. To będzie najchłodniejszy dzień weekendu, a odczucie chłodu wzmocni wiatr, który przybierze na sile, osiągając prędkość około 5 m/s.

Jak spędzić weekend w Toruniu przy takiej pogodzie?

Zmienna aura sugeruje, aby plany na weekend dostosować do warunków pogodowych. Ciepły i bezdeszczowy piątek to idealny moment na spacery po mieście i korzystanie z uroków toruńskich plenerów, nawet jeśli niebo będzie zachmurzone. Z kolei deszczowa i chłodniejsza sobota to doskonała okazja, by nadrobić zaległości kulturalne i spędzić czas wewnątrz, na przykład w kawiarniach czy odwiedzając ciekawe wystawy. W słoneczną, choć chłodną niedzielę, warto wybrać się na spacer, pamiętając o cieplejszym ubraniu z powodu niższej temperatury i wiatru.

Dane pogodowe: OpenWeather