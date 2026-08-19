Tornado koło Brodnicy! Jest nagranie

W środowe popołudnie, tuż przed godziną 18:00, mieszkańcy okolic Górzna i Zaborowa w powiecie brodnickim byli świadkami niezwykle rzadkiego i groźnego zjawiska. Nad regionem uformowała się trąba powietrzna, która miała kontakt z ziemią. Zjawisko było związane z przechodzącą przez ten obszar superkomórką burzową. Do sieci natychmiast trafiły nagrania dokumentujące potęgę żywiołu.

Informacje jako pierwsi podali łowcy burz. Jak relacjonuje Sieć Obserwatorów Burz, zjawisko było krótkotrwałe.

- Około godziny 18 w rejonach Górzna, powiat brodnicki, wystąpiła krótkotrwała trąba powietrzna. Związana była ona z komórką burzową przechodzącą w tamtym regionie. Siła zjawiska była najprawdopodobniej słaba - na ten moment nie posiadamy informacji o wyrządzonych szkodach. Na pierwszym nagraniu widoczna jest sama trąba powietrzna. Natomiast na drugim nagraniu z drona, ta sama komórka burzowa z dobrze wykształconą chmurą stropową

- przekazano na stronie Sieć Obserwatorów Burz.

Potwierdzenie pojawiło się również na profilu BurzeInfo, gdzie eksperci podkreślili, że tornado powstało z dobrze rozwiniętej superkomórki.

- Tornado rozwinęło się wskutek inicjacji burzy superkomórkowej z dobrze zarysowaną chmurą stropową wskazującą na obecność mezocyklonu. Trąba z pewnością miała styczność z powierzchnią gruntu co widać na powyższym dokładnym nagraniu. Samo tornado było dość słabe, a jego siła będzie dopiero szacowana

- przekazano.

Ostrzeżenia na noc. To nie koniec groźnej pogody!

Pojawienie się tornada to zaledwie zapowiedź tego, co czeka nas w nocy ze środy na czwartek (19/20.08.2026). Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizował prognozę, wydając ostrzeżenia dla sporego obszaru Polski. Za niebezpieczną pogodę odpowiadać będzie pofalowany front chłodny. Szczególną uwagę powinni zachować mieszkańcy południowo-zachodniej części kraju.

- Aktualizacja prognozy burz na noc ze środy na czwartek (19/20.08.2026) z ważnością od 20:00 do 08:00. ‼ Uwaga, na południowym zachodzie kraju możliwe są silne porywy wiatru. ‼ W nocy będziemy w zasięgu pofalowanego frontu chłodnego związanego z niżem, który przemieści się nad Zatokę Botnicką. Front będzie położony równoleżnikowo od Lubelszyzny przez Łódzkie po Dolny Śląsk i to głównie w jego zasięgu należy się spodziewać burz. Charakteryzować się one będą raczej słabą aktywnością elektryczną generującą małą liczbę wyładowań doziemnych. Natomiast będą im towarzyszyć miejscami ulewne opady deszczu, najsilniejsze w strefie zafalowania na froncie chłodnym, które będzie się przemieszczać znad Sudetów przez północną Opolszczyznę w kierunku Łódzkiego. Tu sumy opadów mogą miejscami wynosić około 40 mm. Porywy wiatru nie powinny przekraczać 65 km/h, jedynie na południowym zachodzie istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia porywów wiatru około 90 km/h

- czytamy w komunikacie Burza-Alert-IMGW:

Łowcy Burz aktualizują prognozę. Może być jeszcze groźniej!

Swoją prognozę zaktualizowali również łowcy burz, którzy poszerzyli obszar zagrożony gwałtownymi zjawiskami. Według nich, burze mogą zorganizować się w większy układ, niosąc ze sobą poważne niebezpieczeństwo.

- Bazując na bieżących danych pogodowych oraz najnowszych wyliczeniach modeli pogodowych postanowiliśmy poszerzyć zasięg obszaru SRD, przez który przejść mogą dość silne burze, które być może przyjmą postać układu MCS. Będą one związane z zafalowaniem na froncie atmosferycznym. Głównym zagrożeniem będą silne porywy wiatru mogące powodować szkody, nawalne opady deszczu mogące powodować lokalne zalania i podtopienia oraz grad do 1-2 cm (lokalnie nieco więcej). Punktowo zjawiska mogą mieć gwałtowny przebieg

- czytamy w komunikacie Sieć Obserwatorów Burz na Facebooku.