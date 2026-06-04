Weekend w Toruniu przyniesie zmienną aurę. Sobota da odpocząć od deszczu

Pogoda w Toruniu: 5-7 czerwca

Nadchodzący weekend w Toruniu upłynie pod znakiem zmiennej aury, która przyniesie zarówno opady deszczu, jak i chwile z przejaśnieniami. Kluczowa okaże się sobota, która zapowiada się jako jedyny dzień bez deszczu. Temperatury będą typowo czerwcowe, a najcieplejszym dniem weekendu będzie niedziela.

Deszczowy i pochmurny piątek

Początek weekendu, 5 czerwca, przywita mieszkańców Torunia dużym zachmurzeniem i opadami deszczu. Prognozy wskazują, że w ciągu dnia może spaść łącznie około 7 mm deszczu, dlatego warto mieć przy sobie parasol. Mimo chmur i opadów będzie dość ciepło – temperatura maksymalna sięgnie około 23 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę przyniesie ochłodzenie do około 10 stopni. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością, osiągając w porywach około 3,5 m/s.

Sobota przyniesie przerwę od deszczu

Wyraźna poprawa pogody nastąpi w sobotę, 6 czerwca. Tego dnia w Toruniu nie przewiduje się żadnych opadów deszczu. Zachmurzenie będzie umiarkowane, co daje szansę na dłuższe przejaśnienia. Temperatura maksymalna utrzyma się na przyjemnym poziomie około 22 stopni, a minimalna w nocy wyniesie blisko 11 stopni. Co ważne, osłabnie również wiatr, którego średnia prędkość spadnie do około 2 m/s. To będzie najspokojniejszy dzień weekendu.

Powrót opadów w ciepłą niedzielę

Niestety, w niedzielę, 7 czerwca, deszczowa aura powróci do Torunia. Niebo ponownie niemal w całości pokryją chmury, z których okresowo może popadać. Synoptycy prognozują opady rzędu 4 mm. Niedziela okaże się jednak najcieplejszym dniem weekendu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą nawet 24 stopnie Celsjusza. Noc również będzie cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 13 stopni. Wiatr ponownie przybierze na sile, osiągając prędkość około 3,7 m/s.

Jak spędzić weekend w Toruniu przy takiej pogodzie?

Zmienna aura może wpłynąć na weekendowe plany. Sobota, jako jedyny dzień bez deszczu i z umiarkowanym zachmurzeniem, będzie idealnym momentem na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. To dobra okazja na dłuższy spacer, wycieczkę rowerową czy relaks w jednym z miejskich parków. Z kolei deszczowy piątek i niedziela mogą skłonić do poszukania alternatyw pod dachem. Warto rozważyć wizytę w muzeum, galerii czy spędzenie czasu w kawiarni, a krótki spacer z parasolem będzie możliwy w przerwach między opadami.

Dane pogodowe: OpenWeather