Boże Ciało 2026 w Toruniu: Wielka procesja w centrum. Trasa, plan wydarzeń, utrudnienia

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-06-03 18:50

W 2026 roku Boże Ciało wypada w czwartek (4 czerwca). Wiemy już, jak będzie wyglądała procesja Bożego Ciała w centrum Torunia. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczyć będzie biskup Arkadiusz Okroj. Następnie wierni udadzą się na ulice starówki. Torunianie powinni się przygotować na utrudnienia.

Boże Ciało - procesja w Toruniu

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Autor: Sławomir Kowalski / torun.pl/ Materiały prasowe Boże Ciało - procesja w Toruniu

Boże Ciało 2026 w Toruniu: Diecezja podała szczegóły procesji

4 czerwca to ważny dzień dla praktykujących katolików. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, popularnie nazywana Bożym Ciałem wypada właśnie w ten czwartek. Znamy szczegóły procesji w centrum grodu Kopernika:

  • O godzinie 9:00 w katedrze śś. Janów rozpocznie się Msza Święta, której przewodniczyć będzie biskup Arkadiusz Okroj
  • Ok. godziny 10:00 wierni ruszą w procesji z Najświętszym Sakramentem. 
  • Procesja przejdzie ulicami Żeglarską i Kopernika, następnie uczestnicy przejdą w ul. Piekary oraz ul. Maryi Panny.
  • Pierwszy ołtarz zostanie ustawiony na Rynku Staromiejskim, a dokładnie w bramie pomiędzy pocztą, a kościołem akademickim św. Ducha
  • Wierni przejdą ulicą Szeroką, gdzie druga stacja znajdzie się przy znanej mieszkańcom Aptece Centralnej.
  • Kolejny etap to dalszy fragment ulicy Szerokiej oraz ulica Królowej Jadwigi w kierunku Rynku Nowomiejskiego. Trzecia stacja zostanie przygotowana przy zachodniej stronie dawnego Ratusza Nowomiejskiego.
  • Około godziny 11:15 procesja ruszy dalej w kierunku ulicy św. Katarzyny, by wreszcie dotrzeć do kościoła garnizonowego. Tam zaplanowano czwartą i ostatnią stację.

- Prosimy wiernych, by udekorowali okna swych mieszkań i domów na trasie przejścia - przekazał biskup Okroj. 

Boże Ciało i długi weekend w Toruniu. Utrudnienia w centrum miasta

Urząd Miasta Torunia przypomina, że w związku z przedłużonym weekendem oraz zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, Bulwar Filadelfijski zostanie czasowo wyłączony z ruchu na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do ul. Łaziennej.

- Zamknięcie obowiązywać będzie od środy, 3 czerwca 2026 r. od godz. 19:00 do poniedziałku, 8 czerwca 2026 r. do godz. 05:00. W czasie obowiązywania zamknięcia ruch pojazdów na wskazanym odcinku nie będzie możliwy. Prosimy kierowców o korzystanie z wyznaczonych tras alternatywnych oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie drogowe. Wprowadzone rozwiązanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom korzystającym z terenów nadwiślańskich oraz umożliwienie komfortowego spędzania czasu w przestrzeni publicznej podczas zwiększonego ruchu pieszych w okresie długiego weekendu - wyjaśnia Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzeczniczka prasowego MZD w Toruniu.

Jak dojechać na starówkę bez samochodu? Warto wziąć pod uwagę zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Szczegóły przekazała rzeczniczka Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu, Sylwia Derengowska.

W Boże Ciało, czyli czwartek, 4 czerwca 2026 r.:

  • ruch tramwajowy i autobusowy według rozkładów jazdy obowiązujących w niedziele i święta.

W piątek, po Bożym Ciele, 5 czerwca 2026 r. (dzień pomiędzy dwoma dniami wolnymi):

  • ruch tramwajowy i autobusowy według rozkładów jazdy obowiązujących w soboty. Dodatkowo kursują autobusy linii  nr 16, 17, 24 i 41 (41 kursuje jak w dzień roboczy).

- W czasie wydłużonego weekendu autobusy linii nocnej nr N92 będą kursować od nocy z 4/5 czerwca do nocy z 6/7 czerwca - informuje Derengowska.

Galeria ze zdjęciami: Zobacz jak wyglądała procesja Bożego Ciała w Toruniu. Archiwalny materiał

Boże Ciało w pierwszej połowie XX wieku w Toruniu
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