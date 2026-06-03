Boże Ciało 2026

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, należy do najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym kościoła katolickiego. Obchodzone jest zawsze w czwartek, 60 dni po Wielkanocy, a jego centralnym punktem są procesje eucharystyczne przechodzące ulicami miast i wsi.

Co roku, uroczystość ta wypada w czwartek i jest to dzień ustawowo wolny od pracy, więc wiele osób decyduje się także na przedłużenie wypoczynku i organizację długiego weekendu. Właśnie dlatego w okresie poprzedzającym uroczystość często pojawia się pytanie o zasady obowiązujące w piątek po Bożym Ciele, w tym o możliwość spożywania mięsa. W takich sytuacjach kluczowe znaczenie ma ewentualna dyspensa udzielona przez biskupa diecezjalnego.

Czy można jeść mięso w piątek po Bożym Ciele?

Za chwilę wielu Polaków skorzysta z długiego weekendu i wyjedzie lub zorganizuje rodzinne spotkania czy grille. W związku z tym powraca pytanie: czy w piątek po Bożym Ciele można jeść mięso? Odpowiedź nie jest jednakowa dla wszystkich wiernych. Wszystko zależy od tego, czy w danej diecezji została udzielona dyspensa od piątkowej wstrzemięźliwości.

Jedzenie mięsa w piątek po Bożym Ciele

Zgodnie z przepisami kościoła katolickiego, piątek jest dniem pokutnym. Oznacza to, że wierni są zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Zasada ta obowiązuje przez cały rok, z wyjątkiem określonych sytuacji przewidzianych przez prawo kanoniczne.

Sam fakt, że piątek przypada bezpośrednio po uroczystości Bożego Ciała, nie znosi automatycznie obowiązku postnego. Piątek po tym święcie jest zwykłym dniem liturgicznym, dlatego post nadal obowiązuje, chyba że biskup diecezjalny zdecyduje inaczej.

Kiedy można zjeść mięso w piątek?

Możliwość spożywania mięsa pojawia się wtedy, gdy biskup udzieli wiernym tzw. dyspensy. Jest to zwolnienie z obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych na określonym terenie i w konkretnym dniu. Warto pamiętać, że decyzje dotyczące dyspens podejmowane są przez poszczególnych biskupów diecezjalnych. Oznacza to, że sytuacja może różnić się w zależności od miejsca zamieszkania lub pobytu.

W poprzednich latach dyspensy wydawano w wielu diecezjach, jednak nie miały one charakteru ogólnopolskiego. Właśnie dlatego wierni powinni sprawdzać komunikaty własnej kurii lub diecezji przed planowaniem piątkowego grilla czy rodzinnego obiadu.

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Dyspensa po Bożym Ciele 2026

Dyspensy na piątek 5 czerwca udzielił już m.in. biskup toruński, metropolita gdański abp Tadeusz Wojda, metropolita poznański abp Zbigniew Zieliński, bp Romuald Kamiński na terenie diecezji warszawsko-praskiej, bp Andrzej Czaja dla osób przebywających na terenie diecezji opolskiej oraz bp Ryszard Kasyna w diecezji pelplińskiej.

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