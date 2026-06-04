Wyjątkowy i darmowy koncert z piosenkami legendarnego artysty w Toruniu

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-06-04 5:15

Władze Torunia i artyści zapraszają na wyjątkowy koncert utworów Jacka Kaczmarskiego pt. „Kaczmarski i jego Europa”, który odbędzie się w niedzielę, 7 czerwca 2026 r. o godz. 17:00 przy fortepianie plenerowym na Placu 4 Czerwca 1989 Roku w Toruniu. Wstęp jest wolny! Szczegóły w artykule.

Artyści wykonają piosenki Jacka Kaczmarskiego w centrum Torunia

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Autor: Piotr Lampkowski / Super Express / Urząd Miasta Torunia - torun.pl/ Materiały prasowe Artyści wykonają piosenki Jacka Kaczmarskiego w centrum Torunia

Toruń: Piosenki Jacka Kaczmarskiego za darmo w centrum miasta

7 czerwca (ważna zmiana, wcześniej koncert planowany był na piątek, 5 czerwca!) przy fortepianie plenerowym na Placu 4 czerwca 1989 roku w Toruniu odbędzie się wyjątkowy i darmowy koncert. - W programie znajdą się pieśni poświęcone wolności, demokracji oraz moralnym wyborom, jakie stają przed człowiekiem w czasach przełomowych zmian. To muzyczna opowieść o historii, tożsamości i wartościach, które budują współczesną Europę - zapraszają przedstawiciele UMT.

Podczas koncertu "Kaczmarski i jego Europa" wystąpią:

  • Przemysław Grudziński - gitara, śpiew
  • Artur Kępka - fortepian, śpiew

- Nie zabraknie utworów szybkich i głośnych, nie zabraknie też utworów lirycznych. Będzie też okazja do uśmiechu. Zapraszam w imieniu Artura i własnym - powiedział w nagraniu zapowiadającym Przemysław Grudziński.

- Serdecznie zapraszamy do wspólnego upamiętnienia wydarzeń, które zmieniły bieg historii Polski - zachęcają władze grodu Kopernika i województwa kujawsko-pomorskiego.

Długi weekend w Toruniu. Moc atrakcji dla mieszkańców i gości

W czwartek (4 czerwca) wypada Boże Ciało. Jeśli ktoś zapewnił sobie dzień wolny od pracy w piątek, to celebruje długi weekend. 6 i 7 czerwca warto poświęcić na Święto Twierdzy Toruń, które zapowiadamy w tym miejscu. Patronat nad wydarzeniem objęło Radio ESKA. Szykuje się moc darmowych atrakcji!

- W programie m.in. zwiedzanie fortów i muzeów, pikniki historyczne, spotkania z rekonstruktorami, rajdy rowerowe oraz plenerowe aktywności dla rodzin. Do tego dobre smaki, koncerty, kolorowe balony nad Toruniem i nocne emocje dla biegaczy - zapowiada Urząd Miasta Torunia, który na swojej stronie zaprezentował szczegółowy plan i harmonogram imprez.

Galeria ze zdjęciami: Z tych obiektów Toruń może być dumny

Piękne miejsca w Toruniu - z tych obiektów możemy być dumni!
Galeria zdjęć 17
Ukrainka Olga Khuda gra na fortepianie postawionym w centrum Torunia
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