Świętowanie i ukłon w stronę historii Torunia. Wszystkie atrakcje darmowe!

Święto Twierdzy Toruń podczas długiego weekendu!

Dni 4-7 czerwca dla wielu Polaków oznaczają długi weekend. Warto znaleźć w nim miejsce dla Święta Twierdzy Toruń. Impreza została zaplanowana na sobotę i niedzielę (6-7 czerwca). Co czeka nas w Muzeum Twierdzy Toruń? O atrakcjach opowiedział reporterce Radia ESKA Toruń Adam Kowalkowski.

- Święto Twierdzy to jest taki czas, dwa dni weekendowe na początku czerwca, dzięki którym będziemy mogli zwiedzić obiekty, nawet te, które są na co dzień niedostępne. Dzięki przewodnikom, którzy tam będą oprowadzali, dowiemy się o nich bardzo wiele. Na pewno będzie to Fort VII, Fort XII i Fort VI. To są obiekty, które od czasu do czasu są otwierane, ale nigdy dla tak dużej grupy ludzi i bardzo rzadko z komentarzem przewodnika - podkreślił Kowalkowski.

Organizatorzy chcą promować toruńskie fortyfikacje i przekazywać Torunianom i gościom wiedzę. Kowalkowski zaznaczył, że zainteresowanie rośnie, w ubiegłym roku w wydarzeniu uczestniczyło 600-700 osób. Wiele zależy od pogody i tego, czy będzie ona w łaskawej wersji.

Moc atrakcji dla Torunian i gości

Program jest bardzo szeroki i pozwala poznać nie tylko historię murów, ale i często ich mieszkańców. Wśród tegorocznych atrakcji m.in. zwiedzanie Fortu Jakuba, który na początku maja trafił w ręce Fundacji Kosmos. Co nas czeka na miejscu i co szczególnie warto zobaczyć podczas tego weekendu? O tym z kolei opowiedziała Anna Lamers.

- Uważam, że największym hitem tego święta jest wejście na teren Archiwum Wojskowego. To jest obiekt, który nigdy dotychczas nie był otwarty jeszcze na święto. Do tego pikniki, Fort IV, oni są mistrzami świata w piknikach. Fort I - tam będą łucznicy, pokazy fechtunku - zdradziła Lamers. Organizatorzy zapewniają również spacer z przewodnikiem po centrum miasta i poznanie fortyfikacji miejskich.

Anna Lamers poleca również pokaz dynamiczny w schronie Muzeum Historii Polskiej Broni Pancernej na Poznańskiej.

Piknik na Forcie IV w Toruniu

Piknik a także wiele przeróżnych tras zwiedzania czekają na torunian także na Forcie IV. O nich opowiedziała dziennikarce Radia ESKA Toruń Róża Wilamowska ze Stowarzyszenia Aktywna Twierdza. Organizatorzy zapewniają rekonstrukcje, strzelnicę pneumatyczną, animacje i pokazy pojazdów wojskowych. Do tego konkursy z nagrodami, wypiekanie pierników, ognisko z kiełbaskami oraz dzienne i wieczorne zwiedzanie.

- Kończymy o godzinie 20:00 wieczornym zwiedzaniem i zaczynamy następnego dnia również o godzinie 10:00, 7 czerwca zwiedzaniem rozszerzonym. W ciągu dnia mamy również zwiedzania dla dzieci i standardowe. Trasa rozszerzona wchodzi do fosy, wchodzi do pomieszczeń zamkniętych. Jest przejście małe drabiną, także zalecamy ubiór dostosowany do zwiedzania, pełne buty, długie spodnie, ponieważ nie wszędzie krzaki są wycięte, więc żeby wejść w te miejsca, trzeba być odpowiednio ubranym - zaleciła Wilamowska.

IV Święto Twierdzy Toruń odbędzie się od 6 do 7 czerwca. Całą rozpiskę znajdziecie na profilu akcji na Facebooku.