Wielkie święto królewskiej gry w Toruniu. Przyjadą goście z kilku krajów

- Będziemy gościć w progach Akademii Jagiellońskiej, która od zawsze wspiera toruńskie szachy. Festiwal składa się z kilku grup turniejowych i myślę, że każdy, amator czy zawodowiec, znajdzie odpowiedni turniej dla siebie. Zaczynamy piątkowym blitzem o godzinie 17:00 - mówi nam Marek Kubicki, dyrektor turnieju.

Toruń: Święto szachów. Co nas czeka w Akademii Jagiellońskiej?

W sobotę do rywalizacji przystąpią zawodnicy grający turnieje szachów klasycznych w grupach A, B i C. 14 lipca to również dzień zmagań najmłodszych, którzy zaserwują nam szachy szybkie w grupach wiekowych do lat 9 oraz 15. W niedzielę będzie okazja zawalczyć o kategorię okręgowe (IV i V ) w turnieju D.

- Bardzo cieszy nas duże zainteresowanie Festiwalem. Na listach startowych mamy już ponad 50 zawodników i to nie tylko z Polski. Będziemy również gościć graczy z Niemiec, Luksemburga, Ukrainy oraz Indii. Festiwal to również okazja na swoje pierwsze szachowe potyczki dla osób, które jeszcze w takich zawodach nie startowały. No i oczywiście możliwość zdobycia kategorii szachowych - podkreśla Marek Kubicki, dyrektor turnieju w rozmowie z "Super Expressem".

Szczegółowe informacje dotyczące turnieju znajdziecie w tym miejscu.