Władze Torunia chwalą się rondami pełnymi zieleni. Tak wyglądają z lotu ptaka

W Toruniu panuje przekonanie, że ronda turbinowe to bardzo dobre rozwiązanie, poprawiające bezpieczeństwo. Pojawiają się również kolejne ronda zwykłe. - Niektóre ronda z braku miejsca są stosunkowo niewielkie, ale brukowana wysepka na ich środku przewiduje w razie konieczności możliwość najechania na nią większych pojazdów. Natomiast tam, gdzie miejsca jest więcej, centralne części rond obsadzane są zielenią. Do takich nasadzeń wybierane są krzewy i byliny dobrze znoszące słońce i trudne warunki miejskie - czytamy w komunikacie Urzędu Miasta Torunia.

Władze Torunia przypominają inwestycje z rondami

W 2018 r. zagospodarowane zostało rondo im. Pułkownika Witolda Pileckiego przy ul. Łódzkiej, na zjeździe z trasy nowomostowej na lewobrzeżu. Do zazielenienia go wykorzystano ponad 1000 sztuk roślin takich, jak: berberys Thunberga, liliowiec ogrodowy, jałowiec sabiński oraz czosnek ozdobny. Zadanie kosztowało ok. 18 tys. zł. Również na lewobrzeżu w 2022 r. zielona oprawę zyskało rondo im. Ferdynanda Focha na skrzyżowaniu ulic: Kniaziewicza i Hallera. Posadzono tam ponad 620 szt. sadzonek traw i bylin m.in. miskant cukrowy, perowskia łobodolistna, kocimiętka Faassena i kostrzewa popielata. Z kolei na rondzie Armii Pomorze wraz z otoczeniem u zbiegu ulic: Szuwarów, Nenufarów i Czapli posadzono w 2022 r. ponad 4600 szt. krzewów i bylin takich, jak m.in.: róża pomarszczona, werbena patagońska, kłosowiec, szałwia omszona, tawuła japońska, przetacznik kłosowy, kocimiętka oraz mikołajek alpejski, a także traw ozdobnych: turzyca palmowa, ostnica cieniutka oraz rozplenica japońska. Projekt i realizacja zadania kosztowały blisko 117,6 tys. zł.

W 2019 r. zrealizowano projekt na rondzie im. Zbigniewa Herberta u zbiegu ulic: Tujakowskiego i Mickiewicza, przy DS 1. Do ukwiecenia użyto ponad 140 sadzonek roślin takich, jak: bez czarny Black beauty, jukka karolińska i dziurawiec Hidcote. Koszt zadania wyniósł niespełna 9,7 tys. zł. Również w 2019 r. obsadzono zielenią rondo im. Tadeusza Ładniaka u zbiegu ulic: Traktorowej, Fortecznej i Polnej (na zdjęciach). Tu z około 800 sadzonek stworzono kolorową, falistą kompozycję roślin w kolorach zielono, bordowo-zielonych. Są to : jałowiec Pfitzera, berberys Thunberga, tawuła japońska i sosna kosodrzewina. Zadanie kosztowało 19 tys. zł.

Z kolei na rondzie w skrzyżowaniu Trasy Prezydenta Raczkiewicza z ul. Grudziądzką w 2021 r. została wykonana rozetowa kompozycja, w której wykorzystano ponad 1900 sadzonek różnych gatunków krzewów, traw ozdobnych i bylin. Rosną tam m.in.: róża okrywowa, cis pośredni, lawenda wąskolistna, ostnica cieniutka i krwawnik pospolity. Centralnym punktem jest pięć konstrukcji różnej wielkości, po których pnie się powojnik. Rabaty zostały wysypane korą, a przejścia pomiędzy nimi grysem, który podkreśla układ i barwy roślin. To zadanie kosztowało 88,8 tys. zł.

W 2022 r. kosztem blisko 76 tys. zł zazieleniono rondo im. Stefana Michałka na skrzyżowaniu ulic: Konstytucji 3 Maja i Ślaskiego. Wśród posadzonych ponad 2400 szt. sadzonek traw i bylin są m.in. kocimiętka Faassena, jukka karolińska i kostrzewa popielata. Kompozycja została dopasowana do istniejących róż okrywowych posadzonych w 2018 r. wzdłuż torowiska tramwajowego.

Zielone ronda w Toruniu. Będą kolejne projekty

Kolejnym sporym projektem było zagospodarowanie w 2022 r. centralnej rabaty ronda Wiślanego u zbiegu ulic: Turystycznej, Księżycowej i Ligi Polskiej. Posadzono tam ponad 160 szt. krzewów m.in. róży, wierzby płożącej, śliwy karłowatej oraz ponad 1000 szt. traw ozdobnych i bylin m.in. turzycy, prosa, ostnicy, mikołajka, bylicy, perowskii, szałwii i kocimiętki. Na specjalnie utworzonym placu, biegnącym przez środek ronda, została ustawiona dłubanka jednopienna. Łódź wykonał Pan Rafał Kmieć z Kaszczorka w ramach stypendium Prezydenta Miasta Torunia w dziedzinie kultury na 2022 rok. Czółno to jest repliką łodzi ze Złotorii nad Narwią. Oryginalna dłubanka znajduje się w Zagrodzie Rybacko-Rolniczej w Kaszczorku – oddziale Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej. Zagospodarownie tego ronda kosztowało 49,9 tys. zł.

Na rok 2023 w ramach budżetu obywatelskiego Torunia zaplanowano obsadzenie zielenią zielonych skrzyżowań na Bydgoskim Przedmieściu: placu gen. Stanisława Skalskiego u zbiegu ulic: Broniewskiego i Szosy Bydgoskiej oraz placu bł. S. Frelichowskiego u zbiegu ulic: Gagarina i Sienkiewicza. Na pierwszym przewidziane są do zagospodarowania trzy powierzchnie: centralna część z torowiskiem tramwajowym i dwa skrajne fragmenty wokół ronda. Zaplanowano tam posadzenie ponad 9800 szt. krzewów, bylin i cebul, takich jak m.in.: trzmielina Fortune’a, ligustr pospolity, kocimiętka Faassena, dziurawiec ozdobny Hidcote, jukka karolińska, czosnek ozdobny (fioletowy). Z kolei na drugim skrzyżowaniu do obsadzenia pięciu powierzchni użytych zostanie ponad 770 szt. krzewów i bylin m.in. trzmielina Fortune’a, barwinek większy, lilak Meyera Palibin, tawuła szara, irga Dammera i róża pomarszczona. Szacunkowy koszt wykonania tej kompozycji to około 200 tys. złotych.

Pod tekstem znajdziecie zdjęcia z rond przy ul. Polnej/Fortecznej, Traktorowej i w ul. Grudziądzkiej/Trasie Raczkiewicza. Autorką jest Agnieszka Bielecka dla Urzędu Miasta Torunia.