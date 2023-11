Relikty kompleksu św. Ducha znajdą się na liście zabytków. Do akcji wkracza też prokuratura

Wiemy na pewno, że miejskiej imprezy sylwestrowej 2023 w Toruniu nie będzie. Pod koniec 2020 roku odwołano takową z powodu pandemii koronawirusa. W 2021 i 2022 roku mieszkańcy grodu Kopernika również nie bawili się na oficjalnej imprezie miasta. Dlaczego tym razem nie zdecydowano się na reaktywowanie Sylwestra Miejskiego? Zadecydowały względy ekonomiczne. Starówka zostanie oświetlona z okazji Świąt Bożego Narodzenia, ale już pod koniec roku dekoracje zostaną zdemontowane.

Toruń: Nie będzie Sylwestra Miejskiego. Mieszkańcy podzieleni

Jak to zwykle bywa w takich przypadkach - opinie są przeróżne. Nie brakuje rozżalonych mieszkańców grodu Kopernika, którzy zarzucają władzom miasta, że "na Camerimage są pieniądze, a na imprezę miejską już nie". Z drugiej strony mamy zadowolonych, którzy nie chcą słyszeć huków i wybuchów. Warto jednak pamiętać, że swoją ofertę skierują do imprezowiczów właściciele pubów, restauracji i instytucji kulturalnych. Na starówce pojawi się wielu torunian i gości. Dla tych, którzy nie wiedzą co robić pod koniec grudnia, z propozycją wyszedł... ojciec Rydzyk!

Pod tekstem przypominamy galerię ze zdjęciami z Sylwestra Miejskiego w Toruniu. Cofamy się aż do... 2018 roku! Zobaczcie, jak bawiono się na starówce