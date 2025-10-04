Toruńscy kryminalni zatrzymali trzech mężczyzn powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców za udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi.

Do bójki doszło w czwartek (2.10.2025) wieczorem na ulicy Podgórskiej w Toruniu.

Podczas zatrzymania policjanci znaleźli przy podejrzanych przedmioty przypominające broń, petardy hukowe i maczety.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że jednym z zatrzymanych jest zawodnik MMA Denis Z.

Akcja kryminalnych w Toruniu. Pseudokibice wpadli po niespełna dobie od bójki

Jak wynika z komunikatu Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, funkcjonariusze wydziału kryminalnego podjęli działania natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia o bójce. Już następnego dnia, w piątek 3 października w godzinach popołudniowych, policjanci zatrzymali trzy osoby podejrzewane o udział w zdarzeniu. To 15-latek i mężczyźni w wieku 28 oraz 29 lat.

Z ustaleń śledczych wynika, że wszyscy zatrzymani są powiązani ze środowiskiem pseudokibiców jednego z lokalnych klubów sportowych.

Znaleziono przy nich maczety i petardy. Kim są zatrzymani?

Przy mężczyznach znaleziono przedmioty, które jednoznacznie wskazują na brutalny charakter starcia. Policyjni technicy zabezpieczyli między innymi maczety, petardy hukowe oraz inne przedmioty przypominające broń. Cały ten arsenał trafił do policyjnego depozytu i będzie stanowił kluczowy dowód w sprawie.

Szczegółowe okoliczności i motywy bójki są obecnie przedmiotem prokuratorskiego śledztwa. Zatrzymani mężczyźni usłyszą najprawdopodobniej zarzuty udziału w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Zgodnie z kodeksem karnym, za tego typu przestępstwo grozi im kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. W przypadku 15-latka o jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jednym z zatrzymanych jest zawodnik MMA Denis Z., kojarzony ze środowiskiem pseudokibiców jednego z toruńskich klubów.

Brutalny samosąd na Ukraińcu. Zatrzymani to nastolatkowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.