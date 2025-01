Toruń walczy z Panem Frytką. Kontrowersyjny handlarz wrócił z Bydgoszczy. Jego historia zadziwia

Wywieźli 19-latka do lasu i zgotowali mu piekło. "Sytuacja rodem z filmów gangsterskich"

Rozstawia stoisko gastronomiczne, przyrządza popularne danie typu kręcone frytki, a potem... sprzedaje je? Zdaniem Piotra S. zwanego Panem Frytką, ziemniaki nie są sprzedawane, a rozdawane, zaś on po prostu zbiera pieniądze na pewną fundację zwaną Fundacja Pod Wielkim Dachem Nieba i jeśli ktoś zdecyduje się na wpłatę, on w ramach wdzięczności wypieka kręcone frytki. Piotr S. nie ma żadnych zezwoleń sanepidu i nie płaci podatków od tych aktywności. Jak twierdzi, wszystko jest działalnością charytatywną, choć zapewne ktoś mógłby pomyśleć, że może po prostu chce w sprytny sposób uniknąć jakichś opłat. Tak pomyślały toruński magistrat, fiskus i sanepid, nakładając na Pana Frytkę już w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych kar. Latem zeszłego roku policja i straż miejska zarekwirowała nawet sprzęt do produkcji frytek.

Pan Frytka rozstawił stoisko podczas Sylwestra z Polsatem zorganizowanego w Toruniu

Piotr S. jednak powrócił. Jak właśnie poinformował portal o2.pl, Pan Frytka rozstawił stoisko podczas Sylwestra z Polsatem zorganizowanego w Toruniu, a wcześniej handlował balonami na bydgoskim jarmarku bożonarodzeniowym, według tego źródła również nielegalnie, to znaczy nie uiszczając opłat obowiązujących innych sprzedawców na jarmarku. Pan Frytka próbował przyrządzać ziemniaki także podczas święta Trzech Króli, wtedy ponownie interweniowali urzędnicy, strażnicy miejscy i policjanci. Doszło do awantury i przepychanek z dziennikarzami i dyrektorem Biura Toruńskiego Centrum Miasta Łukaszem Drygalskim. Najwyraźniej mimo wysokich kar Panu Frytce opłaca się prowadzenie tej działalności, choć zdarzało mu się płacić kilka tysięcy złotych kar dziennie!

Fundacja pod Wielkim Dachem Nieba? Oto opis oficjalnych celów statutowych

A czym w ogóle jest Fundacja pod Wielkim Dachem Nieba? Oto opis ze strony rejestr.io.krs, pisownia oryginalna: "1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3. Działalność charytatywna; 4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości naorodwej, obywatelskiej i kulturowej; 5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 6. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 7. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 8. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 9. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 10. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 11. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 12. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

