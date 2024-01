O sprawie jako pierwszy napisał dziennikarz lokalnego serwisu "Oto Toruń". Oficer prasowa KM PSP w Toruniu mł. bryg. Aleksandra Starowicz przekazała, że 10 stycznia ok. godziny 13:00 strażacy otrzymali informację o mężczyźnie w Wiśle. Topielca ratował Robert Majewski - strażak od 2018 roku związany z toruńską strażą. Bez wahania wszedł do lodowatej wody i pomógł wciągnąć poszkodowanego na łódź. Jego koledzy przeprowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Staruszek trafił do szpitala w stanie krytycznym. Lekarze robili wszystko, co w ich mocy.

Niestety, z lecznicy spłynęły tragiczne wieści. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Sprawę wyjaśniają policjanci. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia.

