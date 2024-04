Wybory samorządowe 2024. Wyniki wyborów w powiecie toruńskim - Łubianka, Czernikowo, Łysomice, Chełmża, Lubicz

Żużel. Ogromne emocje w Poznaniu. Motor Lublin ze złotem MPPK, srebro jedzie do Torunia!

Wybory samorządowe 2024. Wyniki wyborów na prezydenta Torunia: Sensacja w pierwszej turze! To nie koniec

Przyszliśmy do lokalu Rydzyka. Spotkały nas niemiłe niespodzianki. Czegoś takiego jeszcze nie było

Wybory samorządowe 2024. Wyniki wyborów w powiecie toruńskim - Łubianka, Łysomice, Czernikowo

Jak już wspominaliśmy w naszym serwisie, sensacyjnie wyglądają wyniki wyborów prezydenckich w Toruniu. Duże emocje były również w małych miejscowościach, ulokowanych na terenie powiatu toruńskiego. Zacznijmy od Łubianki, gdzie znakomity wynik uzyskała Dagna Całbecka, żona marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, Piotra Całbeckiego.

Wyniki w Łubiance:

Dagna Całbecka - 70,01% (wygrana w pierwszej turze)

Danuta Kwiatkowska - 29,99%

Ciekawie było w gminie Obrowo. Ostatecznie, wybory padły łupem Andrzeja Wieczyńskiego, który po pierwszej turze może otwierać szampana.

Wyniki wyborów wójta w gminie Obrowo:

Andrzej Wieczyński - 52,08% (wygrana w pierwszej turze)

Artur Kanarek - 35,32%

Krzysztof Duda - 12,60%

W Łysomicach jedynym kandydatem był Piotr Kowal i rzecz jasna zachowa stanowisko wójta, w Czernikowie podobnie jest z Tomaszem Krasickim. Dogrywka jest potrzebna w Chełmży, gdzie wybierany jest burmistrz. Paweł Polikowski uzyskał 42% głosów, gdzie zmierzy się z Jackiem Kałamarskim, który mógł liczyć na poparcie na poziomie 32,40%. Kinga Krucpała uzyskała 25,58% i odpadła z rywalizacji.

Wyrównana walka trwa w gminie Zławieś Wielka, gdzie Krzysztof Rak i Marcin Swaczyna zmierzą się w drugiej turze wyborów wójta. Ten pierwszy miał 39,30% głosów, a drugi 36,70%. Walka będzie zacięta. Podobnie jest w wyborach wójta gminy Chełmża. Jacek Czarnecki ma 36,46% głosów, a Bartosz Szprenglewski 32,84%. Oni przeszli do drugiej tury. Warto dodać, że Adam Galus również miał ponad 30% - 30,70.

Emocje są również w gminie Lubicz. W drugiej turze spotkają się Marek Nicewicz (43,25%) i Janusz Wojciechowski (35,62%). Z rywalizacji odpadł Zbigniew Szczepański (21,13%).

Czekamy jeszcze na wyniki z Wielkiej Nieszawki. Artykuł będzie aktualizowany.

Wybory samorządowe 2024. Wyniki wyborów na prezydenta Torunia

PKW podała wyniki ze 124 obwodów głosowania (100%). Potwierdzają one zwycięstwo Pawła Gulewskiego i drugą turę wyborów. Jak to wygląda we szczegółach?

Paweł Gulewski - 26548 głosów (38,28%)

Michał Zaleski - 18315 głosów (26,41%)

Adrian Mól - 8872 głosy (12,79%)

Bartosz Szymański - 6296 głosów (9,08%)

Piotr Wielgus - 3960 głosów (5,71%)

Maciej Cichowicz - 2726 głosów (3,93%)

Magdalena Noga - 1624 głosów (2,34%)

Dariusz Kubicki - 1011 głosów (1,46%)

Galeria ze zdjęciami: Tak wyglądały wybory samorządowe 2024 w Toruniu