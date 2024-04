Wybory Toruń 2024: Minuta dla kandydata. Co ujawnili?

Wybory samorządowe 2024. Kto na prezydenta Torunia?

O fotel prezydenta w tych wyborach samorządowych walczyć będzie, jak nigdy, 8 kandydatów. To pierwsza taka sytuacja w historii demokratycznego Torunia. Zadaliśmy im pięć pytań, każdy z naszych rozmówców miał na odpowiedź maksymalnie 3 minuty. Odpowiedzi na pytania będziemy publikować w osobnych materiałach. Wypowiedzi kandydatów na prezydenta Torunia zostały ułożone w kolejności alfabetycznej.

Przypomnijmy, o stanowisko prezydenta Torunia walczyć będą:

Maciej Cichowicz (Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy), Paweł Gulewski (Koalicja Obywatelska), Dariusz Kubicki (Kocham Toruń), Adrian Mól (Prawo i Sprawiedliwość), Magdalena Noga (Koalicja Ruchów Miejskich), Bartosz Szymański (Aktywni dla Torunia), Piotr Wielgus (Lewica), Michał Zaleski (KWW Michała Zaleskiego).

Prezentujemy cytaty z wypowiedzi wszystkich kandydatów, które dotyczą samych konkretów. Całego nagrania możecie posłuchać TUTAJ.

Maciej Cichowicz, Komitet Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy

Chciałem powiedzieć, że ważne w życiu jest to, aby spotkać osobę, która może być wsparciem i chciałem serdecznie podziękować mojej żonie Dorocie, która zawsze mówiła, że ten mój potencjał powinienem wykorzystać i powinienem się zaangażować, stąd m.in. moja obecność. Dziękuję serdecznie moim dzieciom, które niestety wszystkie są poza Toruniem i chciałem powiedzieć, że marzę o tym, żeby tej moje dzieciaki, które dzisiaj pracują w Warszawie, aby Toruń za parę lat, być może pod moją prezydenturą, był takim miastem, że będą tutaj wracały, że będą chciały, bo otworzymy się na zupełnie nowe rynki, wykorzystamy potencjał, który drzemie w pomysłach, które już dzisiaj są realizowane.

Paweł Gulewski, Koalicja Obywatelska Toruń

To jest ten moment, w którym musimy zdecydować o kolejnym etapie naszego miasta. Toruń kusi wiedzieć, my torunianie musimy wiedzieć, jakim miastem chcemy być za pięć, dziesięć, piętnaście lat. Toruń nie może zostać na marginesie procesów zmian, nie może zostać na marginesie procesów rozwojowych. Chcemy, żeby Toruń tworzyło nowoczesne społeczeństwo, które jest zadowolone z funkcjonowania w naszym mieście, ale to miasto ma być również dobre dla wszystkich, którzy chcą tu realizować się zawodowo, chcą mieć dobrą pracę, chcą zostać na miejscu. Toruń powinien być również takim miastem, które przyciąga wykwalifikowaną siłę roboczą już za pięć, dziesięć, piętnaście lat będziemy takim odważnym i dynamicznym ośrodkiem przyciągającym młodych ludzi, gwarantującym bardzo fajne życie w naszym mieście i to są moje priorytety, które będę realizował, jako nowy prezydent miasta Torunia.

Dariusz Kubicki, kandydat na prezydenta miasta Torunia, Komitet Wyborczy Wyborców "Kocham Toruń"

Chcemy, aby Toruń był miastem, w którym chce się mieszkać. Chcemy zachować to co dobre i w moim i w Państwa mieście, chcemy odzyskać to co zostało zniszczone. Chcemy wreszcie, aby Toruń był zielony, jak dwadzieścia lat temu.

Adrian Mól, Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości

Szanowni Państwo, siódmego kwietnia ponownie zdecydujecie o tym, jak będzie wyglądało to najbliższe otoczenie wokół nas. Ścieżki rowerowe, infrastruktura, ale też, jak będziemy się rozwijali, jako miasto, jako gród Kopernika. Historyczne, turystyczne, ważne miasto na skali ogólnopolskiej, czy patrząc też na skali europejskiej, tak na prawdę, bo przed nami duże szanse rozwojowe, również z wybudowaniem w najbliższych dwóch, trzech latach drogi ekspresowej s10. Bardzo Państwa proszę o wsparcie, nie tylko mnie, jako kandydata na prezydenta miasta Torunia, ale również naszych kandydatów do Rady Miasta, kandydatów Prawa i Sprawiedliwości.

Magdalena Noga, Koalicja Ruchów Miejskich

Szanowni Państwo, siódmego kwietnia, to jest bardzo decydujący moment. Wybierzcie mnie, jako prezydentkę miasta Torunia, bo dlaczego nie kobieta? Kobiety są niezwykle silne, o czym doskonale wiecie i kobiet jest więcej od mężczyzn w Toruniu. Jako były pracownik urzędu wiem, jak to jest. Jak wiecie doskonale, wygrałam sprawę z prezydentem i potrafię wiele. Chociaż sprawa wydawałaby się, że przegrana. Wierzyłam w zwycięstwo, wierzę teraz w zwycięstwo, wierzę, że możemy razem sprawić, żeby Toruń był piękny. Śnię o tym i wiem, że ten sen może się spełnić.

Bartosz Szymański, Komitet Wyborczy Wyborców "Aktywni dla Torunia"

Wkrótce odbędą się wybory, siódmego kwietnia, wtedy zadecydujecie, w którym kierunku Toruń ma się rozwijać, czy ma być zabetonowany, czy nowoczesny z nową energią. Energiczny, działający na rzecz mieszkańców. Dlatego zapraszam do urn i do głosowania na Aktywnych dla Torunia i na Bartosza Szymańskiego na prezydenta.

Piotr Wielgus, kandydat Lewicy na prezydenta miasta Torunia

Nazywam się Piotr Wielgus i kandyduję na prezydenta Torunia. tutaj się wychowałem, skończyłem szkoły, uniwersytet, tu się zakochałem i tu w Toruniu urodziły się moje dzieci. Tutaj pracuję i działam społecznie. Zależy mi na tym, żeby Toruń był dla nas wszystkich godnym miejscem do życia. Przez ostatnie dwadzieścia lat doradzałem wójtom, burmistrzom i prezydentom miast oraz administracji samorządowej. Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności i wyzwań i wiem, jak sobie z nimi poradzić. Nie stać Torunia na kolejną kadencję bez lewicy. Dlatego proszę głosujcie na listę nr 4, głosujcie na mnie. Dziękuję bardzo.

Michał Zaleski, Komitet Wyborczy Wyborców Michała Zaleskiego

Panie i Panowie, mieszkanki i mieszkańcy Torunia, macie przed sobą dobrą drużynę, drużynę ludzi przygotowanych do odpowiedzialności za miasto. Dlatego proszę, głosujcie na kandydatki i kandydatów do Rady Miasta Torunia z Komitetu Wyborczego Wyborców Michała Zaleskiego.