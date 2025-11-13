Wybuch gazu zabił Waldka. Tata próbował ratować ukochanego syna

Wracamy do sprawy tragedii, która miała miejsce w województwie kujawsko-pomorskim. 12 listopada zginął tam mężczyzna.

Dramat rozegrał się przy ul. Kwiatowej. Reporter "Super Expressu" ustalił nowe szczegóły, dotyczące ofiary i samego zdarzenia.

Przejmujący materiał prezentujemy na se.pl.

Tragedia w Chełmnie. Waldka zabił wybuch gazu

W domku jednorodzinnym przy ulicy Kwiatowej mieszkały dwie rodziny. Jedna na parterze druga na piętrze. - Oni byli ze sobą spokrewnieni - mówią nam ich sąsiedzi. W środę, około godziny 12, syn małżeństwa, które mieszkało na parterze wszedł do piwnicy. - Chyba z przyłączem gazu było coś nie tak - mówi nam jeden z jego sąsiadów. - Jak on wszedł, to doszło do tego wybuchu. W tym czasie jego rodzice byli z tyłu domu. Jego ojciec próbował go ratować. Nie dał rady. Odrzuciło go. Potem przyjechali strażacy. Jak wyciągnęli Waldka z piwnicy, to jego ciało było całe zwęglone. Oni teraz wszyscy są u rodziny - dodaje poruszony rozmówca "Super Expressu".

Ustalenia policji po wybuchu i pożarze przy Kwiatowej

Sprawą tajemniczego wybuchu zajmuje się miejscowa policja - Funkcjonariusze będący na miejscu ustalili, że w chwili wybuchu pożaru w budynku znajdowały się cztery osoby. Trzem z nich udało się opuścić dom o własnych siłach jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych. Niestety, w trakcie prowadzenia działań w piwnicy budynku odnaleziono ciało 42-letniego mężczyzny - mówi nam mł. asp. Agnieszka Stankiewicz, pełniąca obowiązki rzecznika prasowego Komendy Powiatowego Policji w Chełmnie

Teraz policjanci, pod nadzorem prokuratora, przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady oraz wykonali dokumentację fotograficzną. Funkcjonariusze przesłuchali świadków, w tym członków rodziny i sąsiadów.

