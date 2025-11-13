Rzucił się na nauczycielkę z pięściami! Dyrektorka reaguje. "To był wzorowy uczeń"

Konrad Marzec
Konrad Marzec
Marta Łazarska
Marta Łazarska
Mariusz Korzus
2025-11-13 11:16

Wracamy do sprawy, którą żyje nie tylko Toruń. Uczeń Toruńskiego Liceum Ogólnokształcącego zaatakował nauczycielkę w czasie lekcji. Nasi dziennikarze rozmawiali z dyrektorką szkoły. - Pragniemy stanowczo podkreślić, że nie akceptujemy żadnej formy przemocy - podkreśliła Aleksandra Ostrowska.

  • 18-letni uczeń pobił nauczycielkę w trakcie lekcji. Do zdarzenia doszło 12 listopada w godzinach porannych. Nastolatek usłyszał już zarzuty.
  • Do zdarzenia odniosła się dyrektorka Toruńskiego Liceum Ogólnokształcącego, Aleksandra Ostrowska. - Stanowczo potępiamy wszystkie formy przemocy - zapewniła nasza rozmówczyni.
  • Uczniowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Nowe informacje podajemy na se.pl.

Toruń: 18-letni uczeń pobił nauczycielkę

O dramacie w Toruńskim Liceum Ogólnokształcącym pisaliśmy w tym miejscu. 62-letnia kobieta została uderzona kilkukrotnie w głowę przez 18-letniego ucznia, po tym, jak przekazała swoje uwagi do wykonanego przez niego zadania. Za atak na funkcjonariusza publicznego, nastolatkowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności. O jego losie zdecyduje sąd. Nasi dziennikarze rozmawiali o incydencie z dyrektorką placówki edukacyjnej, Aleksandrą Ostrowską. Kobieta przedstawiła oświadczenie, pod którym podpisał się również prezes TTI Edukacja. - W związku z incydentem, który miał miejsce na terenie szkoły, polegającym na agresywnym zachowaniu ucznia wobec nauczyciela, pragniemy stanowczo podkreślić, że szkoła nie akceptuje żadnych form przemocy, zarówno fizycznej, jak i psychicznej - przekazała Ostrowska.

- Po zdarzeniu natychmiast podjęto odpowiednie działania. Udzielono pomocy poszkodowanemu nauczycielowi, zapewniono bezpieczeństwo uczniów i powiadomiono odpowiednie służby. Obecnie sprawa jest wyjaśniana, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami, obowiązującymi w szkole. Szkoła podejmuje działania profilaktyczne i wychowawcze, mające na celu zapobieganie podobnym sytuacjom w przyszłości, a także wsparcia psychologicznego osobom dotkniętym tym zdarzeniem - dodała Ostrowska.

"To był wzorowy uczeń"

Nastolatek, o którym mowa wyżej cieszył się do tej pory nieposzlakowaną opinią. - To był wzorowy uczeń, osiągający wysokie wyniki edukacyjne, nigdy nie prezentował żadnych zachowań agresywnych. Dlatego jesteśmy zbulwersowani i zszokowani tym wydarzeniem. Na pewno nie doszło do żadnego konfliktu. Klasa liczy sześć osób. Uczeń poniesie najsurowsze konsekwencje, zgodnie z prawem oświatowym. Rada pedagogiczna została zwołana w trybie pilnym i podejmie decyzję - podkreśliła dyrektorka Ostrowska.

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze dziś wspominana wyżej rada zadecyduje o przyszłości 18-latka we wskazanej szkole. Co istotne - nauczycielka opuściła już szpital. Jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do sprawy będziemy jeszcze wracać.

Uczeń zaatakował nauczycielkę w toruńskiej szkole. Dyrektorka komentuje
7 zdjęć

Polecany artykuł:

Bogusław dokonał rzezi w mieszkaniu konkubiny. Nowe informacje o sprawcy zabójs…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TORUŃ WIADOMOŚCI