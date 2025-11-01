Wyciek gazu sparaliżował miasto. Zmiany w komunikacji

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2025-11-01 20:02

W sobotę, 1 listopada, wieczorem doszło do wycieku gazu, który spowodował zamknięcie skrzyżowania ul. Lubickiej i Ślaskiego w Toruniu. Urząd Miasta informuje, że teren zabezpiecza policja. Zmienione zostały trasy tramwajów linii 1, 5 i 6. Nie wiadomo, jak poważny jest wyciek. Z informacji toruńskiego magistratu wynika, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców z jego powodu.

Taśma policyjna

i

Autor: Grzegorz Kluczyński Taśma policyjna
Super Express Google News

Wyciek gazu w Toruniu

Jak informuje Urząd Miasta Torunia, z powodu wycieku gazu zamknięte zostało skrzyżowanie Lubicka / Ślaskiego. Do wycieku doszło w sobotę wieczorem. Teren zdarzenia zabezpieczany jest przez policję.

Polecany artykuł:

Rodzina z trojgiem dzieci podtruła się czadem. Czujka zawiodła!

Zamknięte skrzyżowanie, tramwaje na zmienionych trasach

Tramwaje linii nr 1 z pętli Uniwersytet, nr 5 z Motoareny i nr 6 z Heweliusza kursują na skróconej trasie do al. Solidarności.

– Od al. Solidarności do pętli Olimpijska uruchomiono zastępczą komunikację autobusową, która zatrzymuje się na przystankach autobusowych w pobliżu przystanków tramwajowych – podał magistrat.

Specjaliści z Bydgoszczy ocenią sytuację w Toruniu

Rzecznik prasowy Urzędu Miasta Torunia Marcin Centowski przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że w ciągu dwóch godzin do Torunia mają dojechać specjaliści z Bydgoszczy, aby ocenić sytuację. Rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa do czasu publikacji depeszy nie odebrał telefonu od PAP.

Mógłbyś zostać strażakiem? Przekonaj się! Rozwiąż test
Pytanie 1 z 16
Do gaszenia palących się metali (sód, potas, magnez) użyjesz:
Wybuch gazu zdemolował blok na Ochocie. Z mieszkań wyleciały szyby, odłamki uszkodziły samochody. To cud, że nikt nie zginął!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA TORUŃ
TORUŃ
UTRUDNIENIA
WYCIEK GAZU