Wyciek gazu w Toruniu

Jak informuje Urząd Miasta Torunia, z powodu wycieku gazu zamknięte zostało skrzyżowanie Lubicka / Ślaskiego. Do wycieku doszło w sobotę wieczorem. Teren zdarzenia zabezpieczany jest przez policję.

Zamknięte skrzyżowanie, tramwaje na zmienionych trasach

Tramwaje linii nr 1 z pętli Uniwersytet, nr 5 z Motoareny i nr 6 z Heweliusza kursują na skróconej trasie do al. Solidarności.

– Od al. Solidarności do pętli Olimpijska uruchomiono zastępczą komunikację autobusową, która zatrzymuje się na przystankach autobusowych w pobliżu przystanków tramwajowych – podał magistrat.

Specjaliści z Bydgoszczy ocenią sytuację w Toruniu

Rzecznik prasowy Urzędu Miasta Torunia Marcin Centowski przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że w ciągu dwóch godzin do Torunia mają dojechać specjaliści z Bydgoszczy, aby ocenić sytuację. Rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa do czasu publikacji depeszy nie odebrał telefonu od PAP.

