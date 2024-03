Rydzyk ubił znakomity interes. Dostał dokładnie to, czego chciał. Władze Torunia nie mają sobie nic do zarzucenia

Kradzież z włamaniem i groźby karalne - za takie czyny poszukiwany był 38-letni mężczyzna. Policjanci szukali go od kilku miesięcy, ponieważ miał do odbycia karę 3 lat więzienia. Jak nietrudno się domyślić, włocławianin robił wszystko, aby uniknąć spotkania z funkcjonariuszami. Nie przebywał w miejscu zamieszkania i ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, również poza granicami kraju. Pod koniec lutego 2024 roku przyjechał pociągiem do Włocławka. Jego kłopot polegał na tym, że na dworcu pojawili się również policjanci.

- Gdy tylko poszukiwany wysiadł z pociągu, od razu trafił w ręce kryminalnych. Zapewne nie spodziewał się takiego przywitania, bo był bardzo zaskoczony obecnością policjantów na peronie. Jeszcze tego samego dnia mężczyzna trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe lata - informuje nas oficer prasowa KMP we Włocławku i dodaje, że to nie pierwszy taki przypadek, gdzie osoby poszukiwane trafiają w ręce jej kolegów i koleżanek.

