Z miłości wypichcili kawałek Paryża w Toruniu

Miłość i błyskawiczne oświadczyny

- Kiedy po trzech dniach znajomości Sebastien powiedział, że mnie kocha, a chwilę później się oświadczył, czułam się, jakby trafił we mnie grom z jasnego nieba - mówi Monka Miraux. - Powiedziałam "tak". Dziś wiem, że to była szalona, ale dobra decyzja. Jesteśmy jak ogień i woda, ale nasze małżeństwo doskonale funkcjonuje zarówno prywatnie, jak i zawodowo - dodaje.

Pani Monika ukończyła filologię włoską i dziennikarstwo. Pracowała w Telewizji Polskiej, warszawskich agencjach marketingowych oraz w dyplomacji. Cztery lata spędziła w ambasadzie RP w Rzymie. Biegle posługuje się kilkoma językami. W 2000 r. zdobyła koronę Miss Ziemi Toruńskiej, co otworzyło jej drogę do udziału w finale Miss Polski. Tam zdobyła tytuł Miss Idea Pop Polski, przyznany w głosowaniu przez publiczność.

Jej wybranek, Sebastien Miraux (52 l.), pochodzi z Francji, ale pracował na trzech kontynentach - w Europie, Ameryce Południowej i w Afryce. Gotowanie ma we krwi. Jego ojciec był kucharzem, tak jak dziadek i pradziadek. Gotował w najlepszych francuskich restauracjach, m.in. w Taillevent, czy La Maison de Bricourt. Był szefem kuchni w luksusowych hotelach, kierował zespołami nawet 100 kucharzy. Zdobył to, o czym marzą kucharze na całym świecie. W 2004 r. restauracja na Korsyce, w której był szefem kuchni otrzymała gwiazdkę Michelin!

Francuskie smaki w Toruniu i wyróżnienie Michelin

Teraz małżonkowie podbijają Toruń. - Ja planowałam odłożyć powrót do Polski o kolejne 10-15 lat. Marzyło mi się dalsze odkrywanie świata z mężem i synem - mówi Monika. - To mąż ciągnął do Torunia, by pracować tu na własny rachunek. Ja bałam się, że francuska restauracja może się u nas nie przyjąć - dodaje.

Pod koniec maja ich restauracja znalazła się w prestiżowym gronie lokali rekomendowanych w Przewodniku Michelin na 2026 rok. Choć lokal nie zdobył jeszcze gwiazdki, inspektorzy docenili go za kulinarny kunszt, klasyczną francuską kuchnię i klimatyczny wystrój nawiązujący do paryskiego bistra.

W lokalu francusko-polskiej pary, który przenosi gości w samo serce Paryża, można posmakować żabich udek i ślimaków, wołowiny po burgundzku, przepiórek faszerowanych wątróbką cielęcą i królikiem, czy zupy cebulowej przygotowanej przez prawdziwego mistrza. Doceniają to liczni klienci. - Posłuchałam argumentów Sebastiena i dziś absolutnie tego nie żałuję - mówi szczęśliwa Monika Miraux.

W Polsce gwiazdkę Michelina ma 11 restauracji. Jedyną, posiadającą dwie gwiazdki, jest Bottiglieria 1881 w Krakowie. Na całym świecie działają obecnie 158 restauracje, które mogą pochwalić się najwyższym wyróżnieniem w postaci trzech gwiazdek Michelin.

Galeria ze zdjęciami: Restauracja Bistrot Miraux to efekt miłości polsko-francuskiej

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