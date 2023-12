Już po raz trzynasty kręcili kamieniami, aby dobrze się bawić i jednocześnie pomóc potrzebującym. - W naszej Bitwie występują drużyny, które, na co dzień nie mają styczności z curlingiem. Nie wymagamy też umiejętności curlingowych. Wszystkiego, co potrzebne chętni do gry dowiadują się i uczą na treningu przed Bitwą. W tym roku zwycięzcą w sportowej rywalizacji została drużyna One Sport - mówi Mateusz Kulik, główny organizator ŚBG. Prezes Karol Lejman z dumą i uśmiechem na warzy wzniósł w górę puchar dla triumfatorów. Co najważniejsze - tego dnia wygrali wszyscy zaangażowani w projekt.

Toruń: Sukces XIII Świątecznej Bitwy Gwiazd

- W tym roku zebraliśmy 11 400 zł na rzecz toruńskiego Hospicjum dla dzieci Nadzieja. Zagrało z nami 14 drużyn, humory wszystkich były znakomite i każdy z nas poczuł atmosferę świąt - mówi Bartosz Jakubowski, prezes Toruńskiego Klubu Curlingowego.

- Dzięki naszym przyjaciołom, przy okazji wspaniałej zabawy i popularyzacji arcyciekawej dyscypliny sportu, ludzie o wielkich sercach wspierają nie tylko nasze dzieci, ale nam, całej społeczności Hospicjum dają energię do działania na cały rok! Podczas Bitwy mnóstwo się dzieje: wyśmienita atmosfera, sympatyczna rywalizacja, kiermasze i licytacje na rzecz Hospicjum. W tym roku kolejny raz pobiliśmy rekord - zbiórka pieniężna i darowizny rzeczowe osiągnęły wartość 11 400 zł - podkreśla Ewa Biedrzycka, członek Zarządu Fundacji Społeczno Charytatywnej ”Pomoc Rodzinie i Ziemi”, prowadzącej Hospicjum dla dzieci Nadzieja.

- Dzięki tym grudniowym spotkaniom znajdujemy siłę do podejmowania nowych działań dla dzieci. Curlerzy, nie tylko z Torunia, ale i Inowrocławia, Łodzi, Poznania czy Warszawy, dopingowali nas w budowie nowej siedziby oddziału pielęgnacyjno-opiekuńczego przy ul. Służewskiej 7 w Toruniu. To także dzięki Nim się udało! Od 15 czerwca 2023 roku mamy nowy dom. Serdecznie dziękujemy Toruńskiemu Klubowi Curlingowemu i wszystkim sympatykom curlingu - dodaje.

Pod tekstem znajdziecie galerię ze zdjęciami z imprezy. Autorką jest Małgorzata Litwin.