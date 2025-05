Mężczyzna wszedł na most kolejowy. Po chwili pojawiła się druga osoba. Rozpoczęły się negocjacje

Ciało mężczyzny ujawniono w mieszkaniu, znajdującym się przy ul. Ogrodowej w Ciechocinku. Nawet policjanci byli przerażeni - denat miał mnóstwo ran. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że dostał wiele ciosów nożem. St. asp. Marta Białkowska-Błachowicz, oficer prasowa KPP Aleksandrów Kujawski poinformowała nas, że policjanci prowadzą śledztwo pod nadzorem prokuratora. Wiemy, że funkcjonariusze zatrzymali 27-letnią partnerkę ofiary.

Po ok. 3 godzinach od zgłoszenia kobieta została zatrzymana na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Dochodzenie w tej sprawie trwa - podkreśliła oficer prasowa KPP Aleksandrów Kujawski w rozmowie z "Super Expressem".

W najbliższych godzinach zatrzymana ma zostać doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim. Tam najprawdopodobniej usłyszy zarzut zabójstwa, za co grozi dożywocie. Na ten moment nie znamy motywu zbrodni. Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie. Rodzinie i bliskim ofiary składamy wyrazy współczucia.

