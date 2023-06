Zapraszają na widowisko w przepięknej scenerii. Niezwykły koncert pod Toruniem

Danuta zginęła po starciu z autobusem miejskim. Poruszenie po dramacie w Toruniu. Te słowa dają do myślenia

Organizatorzy przekazali "Super Expressowi", że głównym punktem wieczoru będzie wyjątkowy koncert fortepianowy w wykonaniu wybitnego maestro Waldemara Malickiego, znanego z takich przedsięwzięć jak "Filharmonia Dowcipu". Artyście będzie towarzyszyła pani Małgorzata Krzyżanowicz, uzdolniona wiolonczelistka. - Ich wspólne muzyczne arcydzieło dostarczy publiczności niepowtarzalnych doznań dźwiękowych - zachęcają przedstawiciele Fundacji Kraj Wspaniały.

Nie tylko koncert pod gwiazdami. Atrakcje w Nawrze pod Toruniem

Muzyka to nie wszystko. Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu zaprezentuje po raz pierwszy wyniki wielomiesięcznych prac projektowych, pokazując wygląd pałacu po jego konserwacji. Wykonana zostanie projekcja świetlna na elewacji pałacu z wykorzystaniem specjalistycznego projektora. Ta fascynująca kompozycja dźwięku, światła i obrazu przeniesie publiczność w czasie i przestrzeni, ukazując potencjał ukryty w tym zabytku.

- "Nawrzańskie Echa - Koncert Fortepianowy pod Gwiazdami" to również okazja do podniesienia lokalnej świadomości o nieprawdopodobnej i godnej naśladowania działalności mieszkańców Pałacu Sczanieckich. Wydarzenie ma na celu przypomnienie o bogatej historii tego miejsca oraz zachęcenie do wspierania przyszłych inicjatyw mających na celu jego rewitalizację. Pałac, będący świadkiem minionych wieków, zasługuje na odnowę i przywrócenie dawnej świetności - podkreślają organizatorzy.

Podczas koncertu planowana jest także okolicznościowa wystawa, która wzbogaci atmosferę wieczoru. Uczestnicy będą mieli szansę zobaczyć wystawę planszową prezentującą zarówno bogatą historię Pałacu Sczanieckich. Grafiki przedstawiają archiwalne fotografie, dokumenty oraz rysunki obrazujące pierwotny wygląd pałacu, a także ukazują jego niezwykłą architekturę i unikalne detale. Dodatkowo, zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z wizją przyszłych zmian i modernizacji, które mają na celu przywrócenie dawnej świetności temu historycznemu obiektowi.

- "Nawrzańskie Echa - Koncert Fortepianowy pod Gwiazdami" stanowi nie tylko artystyczną ucztę dla zmysłów, ale również manifestację współpracy i zaangażowania społeczności lokalnej w ochronę dziedzictwa kulturowego. Fundacja KRAJ WSPANIAŁY oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu pragną poprzez to wydarzenie skupić uwagę na potrzebie zachowania i przywrócenia życia zabytkom, które są nieodłączną częścią naszej historii - zachęcają organizatorzy.

Zaproszenie jest skierowane do wszystkich entuzjastów muzyki, historii i piękna. To wyjątkowe wydarzenie nie tylko przeniesie uczestników w świat dźwięków i wizualizacji, ale także stanie się inspiracją do działania na rzecz ocalenia naszego dziedzictwa kulturowego. Przybywając na koncert, publiczność będzie mogła wsłuchać się w echa przeszłości i razem wyczarować lepszą przyszłość dla Pałacu Sczanieckich i innych zabytków, które są świadkami naszej historii.

Więcej informacji o wydarzeniu znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Fundacji Kraj Wspaniały oraz na stronie Instytucji zarządzającej terenem, na którym znajduje się Pałac - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu. Wstęp jest darmowy!