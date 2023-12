Zbierają zabawki dla tych, którzy walczą o życie. Piękna akcja w Toruniu i okolicach

Będzie śledztwo w sprawie reliktów kompleksu św. Ducha?! Prokurator: Wszystko do tego zmierza

Okres przedświąteczny to czas, kiedy szczególnie warto pamiętać o potrzebujących. Wiesław Laskowski, pomysłodawca akcji z fundacji Kosmiczna Droga do Gwiazd i jego ekipa z pewnością o nich nie zapominają. Już po raz ósmy ruszyła akcja zbiórki klocków Lego i zabawek dla dzieciaków, w tym m.in. dla małych pacjentów bydgoskiej onkologii. - Podkreślę, że chodzi m.in. o duże pluszaki. Przekazujemy zabawki szpitalowi dziecięcemu, szkołom specjalnym. W tym roku, z okazji 110. rocznicy powstania szkoły specjalnej, nasz samochód fundacyjny był wypchany po brzegi zabawkami interakcyjnymi - mówi Laskowski w rozmowie z Martą Łazarską.

- Jeśli chodzi o tę akcję, zawsze czekamy na zgłoszenia od potrzebujących. Organizacje i stowarzyszenia wskazują, czego im potrzeba. W naszej siedzibie (Władysława Dziewulskiego 41 C w Toruniu - dop. red.) zbieramy, magazynujemy, segregujemy i dajemy pluszaki do pralni. Zabawki czekają na odpowiednią chwilę i wtedy zostają przekazane - opowiada Wiesław Laskowski z Kosmicznej Drogi do Gwiazd.

Zbiórka klocków Lego i zabawek dla dzieci z Torunia i okolic

Pomysłodawca akcji apeluje do wszystkich, którzy przy sprzątaniu myślą o wyrzuceniu niepotrzebnych dla nich rzeczy. - Dajmy tym przedmiotom drugie życie. Niech nie trafiają na śmietniki. Warto je podarować dzieciom, których rodziców nie stać na zakup nowych rzeczy - przekazuje Laskowski. Jeśli chcemy oddać taką zabawkę do fundacji, to warto takiego pluszaka wyprać i zapakować w woreczek czy reklamówkę. Przydadzą się również samochodziki i klocki.

W akcję zaangażowana jest sieć państwa Rumińskich, dzięki czemu ekipa Wiesława Laskowskiego może dotrzeć do większej liczby potrzebujących. Można przekazywać zabawki i klocki w wielu punktach piekarni Rumińscy na terenie Torunia i okolic. Zaangażowali się również dyrektorzy szkół i przedszkoli z regionu. Kiedy specjalne kartony się wypełnią, do akcji wkraczają przedstawiciele fundacji i przyjeżdżają po "łupy".

- Ważna informacja dla wszystkich, którzy chcą się zaangażować - czekamy m.in. na nowe zabawki, które mogą trafić do szpitala onkologicznego. Placówka przyjmuje tylko nowe zabawki - informuje pomysłodawca akcji.

Wiesław Laskowski podkreśla, że co roku przybywa włączających się w zbiórkę. Ma nadzieję, że "tendencja wzrostowa" się utrzyma. Czas akcji również nie jest przypadkowy - zbiórka odbywa się do końca stycznia, ponieważ w okresie świątecznym często sprzątamy i znajdujemy zabawki, które mogą przydać się fundacji. - Często jest tak, że prezenty dla pociech nie są trafione i w styczniu trafiają do nas - mówi Laskowski.

Więcej informacji na temat akcji i sposobów przekazywania zabawek znajdziecie w mediach społecznościowych fundacji.