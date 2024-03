Zdążyli w ostatniej chwili! Toruń usłyszał o bohaterstwie sierżanta Bartosza i posterunkowego Mateusza

Karta miejska w Toruniu. Znamy szczegóły. Na to czekają mieszkańcy

Kiedy policjanci otrzymują takie zgłoszenie, nie powinni się wahać ani chwili. Właśnie takie wpłynęło do nich w czwartek (21 marca 2024) ok. godziny 20:50. Sierżant Bartosz Gaca i posterunkowy Mateusz Arbat zostali zaalarmowani przez dyżurnego z komisariatu na toruńskim Śródmieściu. Funkcjonariusze zareagowali błyskawicznie i udali się w rejon mostu im. Józefa Piłsudskiego, gdzie zastali zdesperowanego 17-latka, siedzącego na barierce mostu.

- Funkcjonariusze cały czas z nim rozmawiali, usiłując odwieść go od dramatycznej decyzji. W pewnym momencie policjanci wykorzystali nieuwagę 17-latka, chwycili go i udaremnili skok. Gdy sytuacja została opanowana, przeprowadzili nastolatka bezpiecznie do karetki pogotowia - mówi nam st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

Toruń. 17-latek uratowany przez policjantów. Gdzie szukać wsparcia?

- Okazało się, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu, dlatego najpierw trafił do izby wytrzeźwień, po czym pod opiekę lekarzy. Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami - dodaje st. sierż. Pypczyński.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112. W powyższym przypadku interweniującym policjantom należą się brawa i słowa uznania.

Zobacz galerię ze zdjęciami. Nietypowa akcja ratunkowa policjantów z Torunia