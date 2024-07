Thriller i sensacja na Motoarenie! Apator przerwał zwycięski marsz mistrza!

Żużel. Apator - Motor: Wyniki meczu 10. kolejki PGE Ekstraligi

Orlen Oil Motor Lublin - 42

1. Dominik Kubera - 7+1 (2,2,1,1,1*)

2. Jack Holder - 6+1 (0,1*,0,3,2)

3. Fredrik Lindgren - 11+2 (1*,2*,3,3,2)

4. Mateusz Cierniak - 4+1 (1*,3,0,0)

5. Bartosz Zmarzlik - 8 (2,3,3,0,0)

6. Wiktor Przyjemski - 6 (3,2,1)

7. Bartosz Bańbor - 0 (0,0,0)

8. Bartosz Jaworski

KS Apator Toruń - 42

9. Patryk Dudek - 11+1 (3,2,3,2*,1)

10. Robert Lambert - 10+3 (3,1*,2*,1*,3)

11. Wiktor Lampart - 2 (0,0,0,2)

12. Paweł Przedpełski - 7 (1,1,2,3,0)

13. Emil Sajfutdinow - 13 (3,3,2,2,3)

14. Antoni Kawczyński - 3+1 (2,0,1*)

15. Krzysztof Lewandowski - 2+2 (1*,0,1*)

16. Oskar Rumiński - NS

Bieg po biegu:

(60,77) Dudek, Kubera, Lindgren, Lampart - 3:3 (61,47) Przyjemski, Kawczyński, Lewandowski, Bańbor - 3:3 (6:6) (61,00) Sajfutdinow, Zmarzlik, Przedpełski, J. Holder - 4:2 (10:8) (61,27) Lambert, Przyjemski, Cierniak, Kawczyński - 3:3 (13:11) (62,54) Cierniak, Lindgren, Przedpełski, Lampart - 1:5 (14:16) (60,76) Sajfutdinow, Kubera, J. Holder, Lewandowski - 3:3 (17:19) (61,12) Zmarzlik, Dudek, Lambert, Bańbor - 3:3 (20:22) (61,61) Lindgren, Sajfutdinow, Kawczyński, Cierniak - 3:3 (23:25) (61,86) Dudek, Lambert, Kubera, J. Holder - 5:1 (28:26) (61,43) Zmarzlik, Przedpełski, Przyjemski, Lampart - 2:4 (30:30) (62,16) Przedpełski, Dudek, Kubera, Cierniak - 5:1 (35:31) (62,08) J. Holder, Lampart, Lewandowski, Bańbor - 3:3 (38:34) (60,99) Lindgren, Sajfutdinow, Lambert, Zmarzlik - 3:3 (41:37) (62,20) Lambert, J. Holder, Kubera, Przedpełski - 3:3 (44:40) (60,91) Sajfutdinow, Lindgren, Dudek, Zmarzlik - 4:2 (48:42)

Sędzia: Artur Kuśmierz

Widzów: ok. 9000

Orlen Oil Motor Lublin był rzecz jasna faworytem meczu z KS Apatorem. Ktoś mógłby powiedzieć, że torunianie mogą tylko zyskać, ale ich sytuacja nie była kolorowa. Po fatalnych dla drużyny tygodniach, "Anioły" uwikłały się w walkę o utrzymanie w PGE Ekstralidze. Ewentualna wygrana z "Koziołkami" mogła wiele zmienić, ale drużyna z Alei Zygmuntowskich nie zaznała jeszcze goryczy porażki w sezonie 2024, więc argumentów za ekipą Piotra Barona nie było zbyt wiele. Kibice z grodu Kopernika liczyli, że Patryk Dudek, który dzień wcześniej wygrał 1. Finał IMP w Łodzi, pokaże moc również na Motoarenie.

"Duzers" wysłał pozytywny sygnał w inauguracyjnej gonitwie dnia. Za jego plecami przyjechali Kubera i Lindgren. Chwilę później Kawczyński z Lewandowskim zdołali pokonać Bańbora, co również trzeba było uznać za sukces gospodarzy. Jak do tego dorzucimy indywidualne triumfy Emila Sajfutdinowa oraz Roberta Lamberta, to wyjdzie nam wysoka nota za pierwszą serię dla KS Apatora. Paweł Przedpełski zdołał pokonać Jacka Holdera, co wyprowadziło brązowych medalistów z sezonu 2023 na dwupunktowe prowadzenie.

W drugiej serii po raz pierwszy tego popołudnia prowadził Motor. Stało się tak po niespodziewanym triumfie Mateusza Cierniaka, a że z tyłu Lindgren pokonał duet Przedpełski - Lampart, wynik biegu brzmiał 1:5. Już wtedy wiedzieliśmy, że będzie to thriller, trzymający w napięciu do ostatnich wyścigów. Swój popis kontynuował Patryk Dudek, a po drugiej strony na wyżyny wzbijał się triumfator SGP w Gorzowie. Po triumfie z biegu nr 11, na czteropunktowe prowadzenie wysunął się KS Apator. Taki stan rzeczy utrzymał się przed wyścigami nominowanymi.

W nich lepsi byli gospodarze! Najpierw Dominik Kubera uratował remis, na ostatnim okrążeniu wyprzedzając Pawła Przedpełskiego, ale chwilę później Lindgren tylko przedzielił parę Sajfutdinow - Dudek. Z tyłu przyjechał bezbarwny tego dnia Zmarzlik. Dla KS Apatora to zastrzyk tlenu. Torunianie zdobyli niespodziewane dwa punkty i poprawili swoją sytuację w ligowej tabeli. Dla Orlen Oil Motoru Lublin to pierwsza porażka w sezonie 2024.

