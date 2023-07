i Autor: Róża Koźlikowska - @FotRose / Zdjęcie poglądowe Kibice toruńskiego Apatora podczas meczów PGE Ekstraligi

Żużlowe emocje

Apator bezlitosny dla Wilków. Dudek w reprezentacyjnej formie

Żużel: Na otwarcie 13. kolejki PGE Ekstraligi, For Nature Solutions KS Apator Toruń podejmował Cellfast Wilki Krosno. Dla beniaminka był to mecz ostatniej szansy. Porażka na Motoarenie pieczętowała spadek do 1. LŻ. "Anioły" były rzecz jasna faworytem piątkowej konfrontacji, ale miały do odrobienia 10 punktów z Podkarpacia. Okazało się, że nie jest to przeszkodą nie do przejścia. Relację prezentujemy na se.pl.