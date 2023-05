For Nature Solutions KS Apator Toruń pokonał Platinum Motor Lublin 46:44 po spektaklu, o którym długo jeszcze będzie się mówiło w świecie speedwaya. Robert Lambert na ostatnich centymetrach wyprzedził Bartosza Zmarzlika i wprawił w ekstazę kibiców, zgromadzonych na Motoarenie. Brytyjczyk wygrał z trzykrotnym mistrzem świata o 0,009 sekundy! Obecny na miejscu reporter "Super Expressu" regularnie podrywał się z miejsc. To była wspaniała reklama żużla, którą z trybun obserwowało ok. 8 tysięcy widzów. Atmosfera była bardzo dobra, a do grodu Kopernika zjechała rzecz jasna konkretna delegacja z Lublina.

Specjalnie dla torunian i lublinian, nasza współpracowniczka przygotowała piękną galerię zdjęć kibiców z meczu Apator - Motor. Z pewnością warto do niej zajrzeć! Znajdziecie się na fotografiach? Jeśli tak, to nie zapomnijcie się nimi pochwalić znajomym. Kolejne mecze będziemy rzecz jasna relacjonować w naszym serwisie.

Platinum Motor Lublin - 44

1. Jarosław Hampel - 6+2 (3,1*,0,-,2*)

2. Jack Holder - 9+1 (1*,2,1,2,3)

3. Fredrik Lindgren - 10+1 (2*,3,2,w,3,0)

4. Kacper Grzelak - 2 (2,0,-,-)

5. Bartosz Zmarzlik - 12+1 (2,2,2,3,2*,1)

6. Bartosz Bańbor - 2 (2,0,0)

7. Mateusz Cierniak - 3+3 (1*,0,1*,1*)

For Nature Solutions KS Apator Toruń - 46

9. Paweł Przedpełski - 7 (1,1,3,2,0)

10. Robert Lambert - 10+2 (3,3,2*,0,2*)

11. Patryk Dudek - 9 (0,2,3,3,1)

12. Wiktor Lampart - 3+1 (0,1*,1,1)

13. Emil Sajfutdinow - 13 (3,3,3,1,3)

14. Krzysztof Lewandowski - 4 (3,1,0)

15. Mateusz Affelt - 0 (0,0,0)

Bieg po biegu:

1. (60,11) Hampel, Lindgren, Przedpełski, Dudek - 1:5

2. (59,6) Lewandowski, Bańbor, Cierniak, Affelt - 3:3 (4:8)

3. (58,38) Sajfutdinow, Zmarzlik, J. Holder, Lampart - 3:3 (7:11)

4. (58,51) Lambert, Grzelak, Lewandowski, Bańbur - 4:2 (11:13)

5. (59,69) Lindgren, Dudek, Lampart, Grzelak - 3:3 (14:16)

6. (58,08) Sajfutdinow, J. Holder, Hampel, Affelt - 3:3 (17:19)

7. (58,69) Lambert, Zmarzlik, Przedpełski, Cierniak - 4:2 (21:21)

8. (58,95) Sajfutdinow, Lindgren, Cierniak, Lewandowski - 3:3 (24:24)

9. (59,1) Przedpełski, Lambert, J. Holder, Hampel - 5:1 (29:25)

10. Dudek, Zmarzlik, Lampart, Bańbor - 4:2 (33:27)

11. (59,07) Zmarzlik, Przedpełski, Lampart, Lindgren (w) - 3:3 (36:30)

12. (59,01) Dudek, J. Holder, Cierniak, Affelt - 3:3 (39:33)

13. (59,22) Lindgren, Sajfutdinow, Sajfutdinow, Lambert - 1:5 (40:38)

14. (59,35) J. Holder, Hampel, Dudek, Przedpełski - 1:5 (41:43)

15. (58.64) Sajfutdinow, Lambert, Zmarzlik, Lindgren - 5:1 (46:44)