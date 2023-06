Żużel. Zmarzlik wygrał w Teterowie. Liderzy Apatora bez błysku

Elana Toruń awansowała do 3. Ligi! Eksplozja radości [ZDJĘCIA, WIDEO]

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 19 (2,2,3,3,3,3,3) - 20 pkt do klasyfikacji generalnej

2. Jason Doyle (Australia) - 13 (3,1,1,1,3,2,2) - 18 pkt

3. Jack Holder (Australia) - 14 (1,3,2,2,2,3,1) - 16 pkt

4. Kim Nilsson (Szwecja) - 9 (0,2,2,3,0,2,0) - 14 pkt

5. Leon Madsen (Dania) - 10 (3,1,0,3,2,1) - 12 pkt

6. Anders Thomsen (Dania) - 10 (2,3,1,0,3,1) - 11 pkt

7. Robert Lambert (Wielka Brytania) - 10 (2,2,3,2,1,0) - 10 pkt

8. Daniel Bewley (Wielka Brytania) - 11 (3,0,2,3,3,w) - 9 pkt

9. Tai Woffinden (Wielka Brytania) - 7 (0,0,3,2,2) - 8 pkt

10. Martin Vaculik (Słowacja) - 7 (2,3,w,0,2) - 7 pkt

11. Patryk Dudek (Polska) - 7 (0,3,1,2,1) - 6 pkt

12. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 5 (1,0,3,1,0) - 5 pkt

13. Maciej Janowski (Polska) - 5 (3,1,0,0,1) - 4 pkt

14. Max Fricke (Australia) - 4 (0,2,0,1,1) - 3 pkt

15. Mikkel Michelsen (Dania) - 4 (1,1,2,0,0) - 2 pkt

16. Kai Huckenbeck (Niemcy) - 3 (1,0,1,1,0) - 1 pkt

17. Norick Bloedorn (Niemcy) - NS

18. Michael Haertel (Niemcy) - NS

Sędzia: Craig Ackroyd

4 czerwca 2022 roku Iga Świątek wygrała finał French Open na kortach Rolanda Garrosa, a Patryk Dudek wygrał GP Niemiec w Teterowie. 11 czerwca 2023 roku Iga znów była królową Paryża, a zawody w Niemczech wygrał Bartosz Zmarzlik. Trzeba przyznać, że tenis i żużel tego samego dnia to dość szczęśliwe połączenie dla Polaków.

W sobotni wieczór, Zmarzlik rozpoczął spokojnie. W biegu trzecim wygrał z nim Jason Doyle, a w piątym Jack Holder. Później trzykrotny mistrz świata był już nieuchwytny dla rywali. Co ciekawe, jego pogromcy również stanęli na podium. Lider Cellfast Wilków Krosno był drugi, a młodszy z braci Holderów musiał się zadowolić trzecią lokatą. Do finału sensacyjnie wjechał też dotychczasowy outsider cyklu, Szwed Kim Nilsson.

Do półfinału wjechał jeden przedstawiciel For Nature Solutions KS Apatora Toruń - Robert Lambert. Brytyjczyk wyglądał w turnieju głównym bardzo dobrze i z 10 punktami wywalczył spokojny awans do najlepszej ósemki. W pierwszym półfinale walczył o pierwsze miejsce ze Zmarzlikiem, ale popełnił błąd i spadł na koniec stawki. Chwilę później defekt na starcie zaliczył Daniel Bewley, który po raz czwarty w tym sezonie odpadł w półfinale. Koniec końców, czwórkę finałowych szczęśliwców stworzyli Zmarzlik, Doyle, Jack Holder i Kim Nilsson. W takiej kolejności zameldowali się na mecie decydującej gonitwy.

Przed półfinałami odpadli dwaj reprezentanci Polski - Patryk Dudek i Maciej Janowski. "Duzers" miał szanse na awans w ostatniej serii startów, ale przegrał ze Zmarzlikiem i Woffindenem, co oznaczało koniec turnieju dla ubiegłorocznego zwycięzcy. W klasyfikacji generalnej "Magic" i "Duzers" wyprzedzają tylko Kima Nilssona. Z kolei obrońca tytułu ma już 12 punktów przewagi nad Jackiem Holderem i aż 16 nad Doyle'm.

