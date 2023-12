14 kwietnia 2024 roku - tę datę kibice toruńskiego Apatora mogą zaznaczyć na czerwono. "Anioły" udadzą się wówczas na wyjazd do Gorzowa. W ramach 1. kolejki sezonu 2024 PGE Ekstraligi zmierzą się dwaj kandydaci do medali. A kiedy nastąpi inauguracja na Motoarenie? 19 kwietnia do grodu Kopernika przyjedzie Fogo Unia Leszno. Co łączy dwóch rywali torunian? Na ten moment nie mają oni przyznanej licencji. W środowisku żużlowym panuje jednak przekonanie, że to się zmieni.

Żużel. Terminarz PGE Ekstraligi 2024: GKM nie ma łatwo

Brązowi medaliści sezonu 2023 PGE Ekstraligi nie mogą narzekać na kalendarz. W Gorzowie faworytami nie będą, ale już w konfrontacji z Unią Leszno i owszem. Trudny terminarz z pewnością ma GKM Grudziądz. Na początek ekipę Roberta Kościechy czeka starcie z mistrzami Polski. W pierwszej kolejce „Żółto-Niebiescy” zmierzą się na własnym torze z Platinum Motorem Lublin. Ten mecz zaplanowano na 14 kwietnia, podobnie jak starcie gorzowsko-toruńskie.

Dokładnie tydzień później podopieczni trenera Roberta Kościechy wybiorą się na swój pierwszy wyjazd. W Zielonej Górze podejmie ich miejscowy Falubaz. Trzecia kolejka to arcytrudny wyjazd do Wrocławia. Dopiero w czwartej serii spotkań GKM będzie zdecydowanym faworytem. Na stadion przy Hallera 4 przyjedzie leszczyńska Unia. Pełny terminarz dostępny jest na stronie PGE Ekstraligi.