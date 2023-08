Potworne!

Zwyrodnialec wyspowiadał się prokuratorom w listach. "Pisał, że ma już swoje lata"

Mariusz Korzus

Andrzej G. (62l. ) napisał do Prokuratury Okręgowej 100 listów. Pisał w nich, że ma już swoje lata. Wyznał, że stoi nad grobem i chce się wyspowiadać ze swoich czynów. Prokuratorzy na początku byli pewni, że treść listów nie jest prawdą, tylko chorą wyobraźnią Andrzeja G.. Nie mogli uwierzyć w to, że można włożyć komuś do odbytu ostre żyletki. Ten człowiek jest chory. Nie ma jednej nerki, za to ma raka. Nie wiadomo jak długo jeszcze pożyje.