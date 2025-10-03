Międzynarodowi eksperci wymieniają doświadczenia

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku rozpoczęły się trzydniowe Pomorskie Warsztaty Chirurgii Piersi z udziałem 30 chirurgów z ośrodków krajowych i zagranicznych, w tym z Niemiec, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Planowanych jest sześć zabiegów mikrochirurgicznych i naprawczych. To już 12. edycja tego wydarzenia, które z roku na rok zyskuje na znaczeniu w środowisku medycznym.

Wykorzystanie robota Symani w walce z rakiem piersi

W pierwszym dniu warsztatów zaplanowano operację mikrochirurgiczną z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, w tym robota Symani. Pacjentką jest 50-letnia kobieta, u której po radioterapii nastąpił nawrót raka piersi.

Dr n. med. Daniel Maliszewski z Oddziału Chirurgicznego Ogólnego i Chirurgii Onkologicznej słupskiego szpitala, pomysłodawca warsztatów, przekazał podczas konferencji prasowej, że u pacjentki wykonana zostanie amputacja z rekonstrukcją, by wyciąć zmianę w całości i zminimalizować ryzyko powikłań. Usunięty zostanie kompleks brodawka-otoczka, usunięcia wymagać będą także płaty skórne.

– Ta usunięta całość zostanie zrekonstruowana z tkanek własnych wedle wytycznych europejskich i amerykańskich – przekazał dr Maliszewski.

Operacja powinna potrwać około sześciu godzin, co, jak podkreślił dr Maliszewski, jest postępem w porównaniu z pierwszymi takimi zabiegami, które trwały nawet 12 godzin. Po jej zakończeniu uczestnicy warsztatów przedyskutują ten konkretny przypadek głównie pod kątem powikłań i modyfikacji, które można by zastosować.

Korekty po implantach piersi. Trudne przypadki medyczne

W piątek oprócz omówienia na przykładzie wybranych 10 trudnych przypadków medycznych technicznych zagadnień z chirurgii piersi planowane są dwie operacje, w sobotę trzy i będą to „korekty po implantach piersi”.

– Musimy umieć sobie poradzić z martwicą, usunięciem implantu, niedokrwieniem i powikłaniem związanym z zastosowanym materiałem – powiedział dr Maliszewski.

Wskazał, że u pacjentów onkologicznych z implantami tych powikłań jest o ok. 30 proc. więcej niż u pacjentów po zabiegach wyłącznie estetycznych, np. po typowym powiększeniu piersi, czyli bezpiecznym zabiegu obarczonym ryzykiem powikłań szacowanym na poziomie poniżej 1 procenta.

Rekonstrukcja piersi. Odtworzenie czucia i poprawa jakości życia pacjentek

Dr Maliszewski podkreślił, że do słupskiego ośrodka przyjeżdżają specjaliści, którzy chcą poszerzyć wiedzę z mikrochirurgii. Zaznaczył, że są to zabiegi o charakterze odtwórczym, rekonstrukcyjnym, które na Pomorzu przeprowadzane są tylko w tym szpitalu.

– To zabiegi mikrochirurgiczne w zakresie obrzęku chłonnego, w tym po chorobach piersi, obrzęku twarzy, a także zabiegi odtworzenia czucia – wskazał lekarz.

– W ubiegłym roku wykonaliśmy 121 zabiegów rekonstrukcji piersi, w tym 10 zabiegów w pełnym zespoleniu naczyniowym oraz trzy zabiegi w pełnym zespoleniu nerwowym, które zakończyły się sukcesem. W tych trzech udanych przypadkach wróciło pełne czucie w zrekonstruowanym gruczole piersiowym – przekazał prezes zarządu słupskiego szpitala Andrzej Sapiński.

Sonda Czy pamiętasz o regularnym samobadaniu piersi? Tak, robię to raz w miesiącu Robię to czasami Nie robię tego w ogóle Nie dotyczy