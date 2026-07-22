387 tys. ogłoszeń o pracę. Tych osób brakuje na rynku. Jest popyt

387 tys. ofert pracy. Sprzedaż, praca fizyczna i IT na czele

Z najnowszych danych Pracuj.pl wynika, że w pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku pracodawcy opublikowali około 387 tys. ofert pracy. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku było ich 395 tys.

Największy udział wśród wszystkich ogłoszeń miały oferty z sektora sprzedaży, które stanowiły 18 proc. rynku. Na drugim miejscu znalazła się praca fizyczna z wynikiem 16 proc., co potwierdza utrzymujące się wysokie zapotrzebowanie na pracowników w branży produkcyjnej, budowlanej i technicznej. Pierwszą trójkę zamyka branża IT, odpowiadająca za 12 proc. wszystkich ofert.

Popyt na tych specjalistów wzrósł aż o 111 proc.

Największą zmianę odnotowano w branży nowych technologii. Firmy coraz częściej inwestują w rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, dlatego gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na analityków oraz specjalistów zajmujących się AI i uczeniem maszynowym (Machine Learning).

Według raportu liczba rekrutacji na tego typu stanowiska zwiększyła się aż o 111 proc. w porównaniu z wcześniejszym okresem. To jeden z najwyższych wzrostów spośród wszystkich analizowanych specjalizacji.

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Coraz więcej osób szuka nowej pracy

Raport pokazuje również dużą aktywność kandydatów. W pierwszej połowie 2026 roku liczba aplikacji wzrosła o 4,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Najwięcej zgłoszeń dotyczyło ofert z obszaru handlu i sprzedaży, administracji biurowej oraz pracy fizycznej. Z badania wynika także, że aż 84 proc. osób decydujących się na zmianę pracodawcy robi to świadomie. Głównymi powodami są chęć poprawy stabilności zatrudnienia, lepsze warunki pracy oraz większa troska o własny dobrostan.