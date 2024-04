Gdynia. Złapano 49-latka, który wykorzystywał seksualnie małoletnich

W porcie w Gdyni (woj. pomorskie) dokonano skutecznego 49-latka, który od 6 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim wystawiła za nim list gończy w związku z przestępstwami seksualnymi na małoletnich. Miał do dobycia karę za seksualne wykorzystanie stosunku zależności lub krytycznego położenia.

Zabójstwo w Jagatowie. 43-latek miał zabić swoją żonę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Art. 199. § 3. mówi: "Karze określonej w § 2 (sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 - przyp. red.) podlega, kto obcuje płciowo z małoletnim lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej albo doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, nadużywając zaufania lub udzielając w zamian korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy.".

Zatrzymania dokonali funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie, gdy 49-latek szykował się do kolejnej ucieczki. Był bardzo zdziwiony i zaskoczony obecnością policjantów w porcie jachtowym. Wcześniej mężczyzna "zwiedził" aż 25 krajów. Przebywał m.in. w Azji, przekazała oficer prasowa sierż. Katarzyna Ożóg. Przestępca seksualny spędzi za kratami najbliższe 18 miesięcy.