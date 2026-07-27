49-latek z Gdańska zatrzymany za wykorzystanie małoletniej. Kryminalni zaskoczyli go o szóstej rano w mieszkaniu

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-07-27 8:46

Myślał, że uniknie więzienia. Policjanci go jednak zaskoczyli! W piątek, 24 lipca nad ranem do mieszkania 49-latka z Gdańska wkroczyli funkcjonariusze. Mężczyzna, za którym od czerwca wystawiono list gończy, został zatrzymany i wkrótce rozpocznie odbywanie kary dwóch i pół roku więzienia za wykorzystanie seksualne osoby małoletniej. Szczegóły poniżej.

Policyjni „łowcy głów” dopadli 49-latka. Akcja została dokładnie zaplanowana

Funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali 49-latka skazanego za wykorzystanie seksualne osoby małoletniej. Przestępstw tych mężczyzna miał dopuścić się w latach 2018 i 2019. Na początku czerwca tego roku Sąd Rejonowy w Słupsku wydał za nim list gończy.

Do zatrzymania doszło krótko po godz. 6 rano w miejscu zamieszkania poszukiwanego. Policyjni „poszukiwacze” starannie przygotowali całą akcję, zabezpieczając nie tylko wejście do budynku, ale również możliwe drogi ucieczki, w tym okno mieszkania.

Teraz trafi za kratki. Tak działają policyjni „poszukiwacze”

Po wykonaniu niezbędnych czynności w jednostce policji i sporządzeniu wymaganej dokumentacji 49-latek zostanie przewieziony do aresztu śledczego. Stamtąd rozpocznie odbywanie zasądzonej kary pozbawienia wolności.

- Policjanci z Sekcji Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku to wyspecjalizowana grupa funkcjonariuszy, która zajmuje się najbardziej wymagającymi zadaniami związanymi z ustalaniem i zatrzymywaniem osób ukrywających się przed organami ścigania. To policyjni „poszukiwacze” – pracujący często w sposób niejawny, operacyjny, wykorzystujący zarówno klasyczne metody, jak i nowoczesne narzędzia analityczne – informuje podkom. Anna Banaszewska z Zespołu Prasowego KWP w Gdańsku.

Przeczytaj także:
Zatruta woda w aquaparku w Redzie! 400 ewakuowanych
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Zatrzymany mężczyzna leży na podłodze z rękami w kajdankach. O akcji policji z Gdańska przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 6
Lemury...z Romanówki
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki