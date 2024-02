Tym razem poczuliśmy ulgę, a płynące łzy były objawem wzruszenia. To bardzo dobra informacja! To oznacza, że toczymy walkę tylko z jednym wrogiem - nowotworem kości. Niestety, badania potwierdziły mięsaka Ewinga, agresywniejszego i silniejszego raka w tym przypadku, ale jesteśmy gotowi zrobić wszystko by i jemu stawić czoła. Z Wami - z Waszą pomocą i dobrą energią 🌹 - dodaje ciocia dziewczynki na Pomagam.pl.