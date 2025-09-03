63. Bieg Westerplatte już w tę niedzielę. Przygotujcie się na duże utrudnienia!

W 2025 roku uczestnicy zmierzą się z nową trasą, która zaskoczy nawet stałych bywalców biegu. Start tradycyjnie odbędzie się na Westerplatte – miejscu symbolicznym, skłaniającym do refleksji nad niepodległością Polski oraz historią naszego kraju, Europy i świata. Po pierwszych kilometrach zawodnicy pobiegną w kierunku Tunelu pod Martwą Wisłą, co będzie niepowtarzalną okazją, by pokonać ten odcinek biegnąc. Meta 63. Biegu Westerplatte zostanie zlokalizowana na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Zapisy są już zamknięte.

Zwycięzcy Biegu w klasyfikacji OPEN kobiet oraz mężczyzn zostaną uhonorowani nagrodami – za pierwsze miejsce 1000 zł, za drugie 900 zł, a za trzecie 800 zł.

W niedzielę, 7 września, od godz. 8 do godz.12 wystąpią utrudnienia na ulicach:

majora Henryka Sucharskiego (na całej długości między Westerplatte a Rondem KOR), alei Macieja Płażyńskiego w kierunku tunelu pod Martwą Wisłą,

tunelu pod Martwą Wisłą im. ks. abp. Gocłowskiego (w kierunku wyjazdu na Warszawę) oraz ulicy Pokoleń Lechii Gdańsk.

Całkowite wstrzymanie ruchu w godzinach 8.30–12.00:

ulica Majora Henryka Sucharskiego między Westerplatte a Rondem KOR,

aleja Płażyńskiego w kierunku tunelu na Warszawę,

tunel pod Martwą Wisłą im. ks. abp. Gocłowskiego (w kierunku na Warszawę),

ulica Pokoleń Lechii Gdańsk.

Jednocześnie ulicą Marynarki Polskiej oraz aleją gen. J. Hallera będzie można poruszać się w obu kierunkach przez cały czas trwania biegu.

Organizatorzy proszą mieszkańców oraz kierowców o zaplanowanie korzystania z samochodów tak, aby unikać wyjazdów z okolicznych posesji i parkingów w godzinach utrudnień.

i Autor: UMG/ Materiały prasowe

Zmiany w komunikacji miejskiej

Na czas zmienionej organizacji ruchu obowiązywać będą zmiany na liniach 106, 122, 149, 158, 600 i 606.

Linia 106Nie będzie kursów o godz. 09.18, 10.28 i 11.48 z przystanku Muzeum II Wojny Światowej 01 oraz powrotnych o godz. 10.14, 11.22 i 12.54 z przystanku Westerplatte 01.

Linia 122W kierunku krańca Letnica Węzeł Harfa

Kursy z przystanku Sopot Przylesie 01 o godz.: 06.59, 07.41, 08.19, 08.59, 09.41, 10.19, 10.59 i 11.39 zostaną skrócone do przystanku al. Płażyńskiego 06 (zamiast al. Płażyńskiego 05).

W kierunku krańca Sopot Przylesie

Kursy powrotne na odcinku Letnica Węzeł Harfa 01 – Dworska 04 w godz. 06.59 – 12.36 nie będą realizowane. Będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi rozkładami dopiero od przystanku al. Płażyńskiego 03.

Linia 149W kierunku krańca Letnica Węzeł Harfa

Kursy z przystanku Przymorze SKM 03 o godz.: 07.29, 08.09, 08.49, 08.29, 10.09 i 10.49 zostaną skrócone do przystanku Chrobrego (n/ż) 02.

W kierunku Przymorza SKM

Kursy powrotne na odcinku Letnica Węzeł Harfa 01 – Klonowicza 01 w godz. 08.16 – 11.36 nie będą realizowane. Będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi rozkładami dopiero od przystanku Kościuszki 03.

Linia 158W kierunku Stogów

Nie będzie kursów z przystanku Wrzeszcz PKP 05 o godz.: 08.22, 08.52, 09.22, 09.52, 10.22, 10.52, 11.22 i 11.52.

Nie będzie kursu o godz. 11.02 z przystanku al. Płażyńskiego 04.

W kierunku Wrzeszcza PKP

Odjazdy z przystanku Stogi 01 zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Na czas zmienionej organizacji ruchu (około 08.30-12.00) zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanków: Sucharskiego – PKP (n/ż) 01 i Ku Ujściu (n/ż) 05.

Linia 600Linia rozpocznie funkcjonowanie od kursu o godz. 12.25 z przystanku Muzeum II Wojny Światowej 02.

Linia 606Nie będzie kursów o godz. 10.00 i 11.00 z Dworca Głównego.

Linia 658Linia rozpocznie funkcjonowanie od kursu o godz. 12.29 z przystanku Polsat Plus Arena Gdańsk 03.

GALERIA: Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte