Nowa sztuczka złodziei zaskakuje. Okradają Polaków metodą "na kartkę"

Nowa metoda kradzieży samochodów "na kartkę" zaskakuje prostotą i skutecznością.

Złodzieje wykorzystują zwykłą kartkę papieru umieszczoną na szybie, by skłonić kierowcę do opuszczenia pojazdu.

Poznaj, jak dokładnie działa ta sztuczka i inne metody oszustów, by uchronić się przed stratami!

Złodzieje istnieją niemalże od zawsze i niestety istnieć będą mimo coraz nowocześniejszych zabezpieczeń i systemów alarmowych. Nie oszczędzają niczego - okradają domy, sklepy, a nawet nasze samochody, szukając sposobu, by szybko i łatwo zdobyć wartościowe przedmioty. Choć ich metody zmieniają się wraz z technologią i otoczeniem, cel pozostaje zawsze ten sam – zysk kosztem naszej nieuwagi. Warto więc znać ich sztuczki, aby nie stać się kolejną ofiarą. W ostatnim czasie często mówi się o nowej metodzie "na kartkę" - słyszeliście?

Nowa metoda złodziei w Polsce. Okradają nas "na kartkę"

Złodzieje nie przestają zaskakiwać nowymi sposobami na zdobycie naszych rzeczy. Jedną z najnowszych i zaskakująco prostych metod jest tzw. "na kartkę". Wystarczy zwykły kawałek papieru umieszczony na tylnej szybie samochodu, aby zmusić kierowcę do opuszczenia pojazdu – wtedy złodziej wkracza do akcji i zabiera wartościowe przedmioty pozostawione w aucie lub w najgorszym scenariuszu kradnie auto, odjeżdżając nim z piskiem opon. Choć sposób brzmi banalnie, konsekwencje mogą być bardzo kosztowne, tym samym warto być przezornym i nie wychodzić z samochodu bez wartościowych rzeczy i oczywiście kluczyków.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tych numerów nie odbieraj. To oszuści [LISTA]

Metody oszustów zaskakują Polaków

Niestety okazuje się, że metoda "na kartkę" to dopiero początek, bowiem oszuści próbują również innych sztuczek. Popularnym trikiem jest również metoda "na butelkę", która działa na podobnej zasadzie: złodziej umieszcza butelkę w pobliżu koła lub pod pojazdem, powodując hałas, który zmusza kierowcę do zatrzymania się. Coraz częściej zdarza się także, iż złodzieje podają się za fałszywych pracowników parkingów, którzy np. oferują pomoc w zaparkowaniu. Ich celem jest oczywiście kradzież auta, więc należy uważać.