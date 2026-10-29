Afera korupcyjna w urzędzie na Pomorzu! Łapówki za kontrole nieruchomości, padły zarzuty

Afera korupcyjna w Pucku. Policjanci zatrzymali trzy osoby

8 października od wczesnych godzin porannych policjanci prowadzili działania na terenie Pucka i powiatu puckiego. Funkcjonariusze przeszukali mieszkania oraz pomieszczenia służbowe użytkowane przez osoby objęte śledztwem. Zabezpieczyli również dokumenty i nośniki danych, które mogą mieć istotne znaczenie dla wyjaśnienia sprawy.

W ręce policjantów wpadły trzy osoby. Pierwszą z nich był kierownik budowy. Według ustaleń śledczych, mężczyznę nakłoniono do przekazania urzędnikowi łapówki w zamian za przeprowadzenie kontroli i oględzin nieruchomości. Celem tych działań było uniemożliwienie wykorzystywania budynku jako lokalu usługowego. Jednocześnie kierownik budowy sam przyjął pieniądze za pośrednictwo w załatwieniu sprawy. Zatrzymano również urzędnika podejrzanego o przyjęcie łapówki za przeprowadzenie kontroli oraz osobę, która wręczyła pieniądze i namawiała innych do udziału w całym procederze.

- Prokurator przedstawił trzem podejrzanym zarzuty płatnej protekcji, oraz czynnej i biernej korupcji. Wobec wszystkich zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi – informuje podkom. Anna Banaszewska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Urzędnik zawieszony w obowiązkach. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia

Urzędnik został również zawieszony w czynnościach służbowych. Do czasu zakończenia postępowania nie może wykonywać obowiązków inspektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pucku.

- Zgodnie z kodeksem karnym za przyjmowanie i wręczanie korzyści majątkowych w związku z wpływami w instytucjach publicznych, grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat – dodaje podkom. Anna Banaszewska.

Śledztwo nadal trwa, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

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