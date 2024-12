Alert RCB dla trzech województw w Polsce! Zagrożenie w Sylwestra

Kolęda 2025. Ankieta ujawniła, ile włożymy do kopert podczas wizyty księdza. Już nie 10 zł!

Mieszkańcy trzech województw dostają Alerty RCB przed Sylwestrem. Co się stało? podajemy listę zagrożonych regionów

Podczas sylwestrowej nocy wszyscy chcieliby beztrosko spędzać czas, ale mieszkańcy niektórych części Polski zostali ostrzeżeni przed niebezpiecznymi zjawiskami! Co się stało? Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało Alerty RCB na telefony części Polaków. Chodzi o wyjątkowo silny wiatr, który ma wiać w Sylwestra. "Uwaga! Od dziś (31.12) do 2.01 prognozowany bardzo silny wiatr. Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz, nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami" - głosi Alert RCB wysłany do części odbiorców w następujących województwach i powiatach: dolnośląskim - powiaty: Jelenia Góra, kamiennogórski, karkonoski, kłodzki, lubański, lwówecki, Wałbrzych i wałbrzyski; zachodniopomorskim - powiaty: białogardzki, gryficki, kamieński, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, sławieński i Świnoujście; pomorskim - powiaty: lęborski, pucki, Słupsk, słupski i wejherowski.

"Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach. Jest wykorzystywany w sytuacjach nadzwyczajnych"

Co to jest Alert RCB? Na stronach rządowych czytamy: "Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach. Jest wykorzystywany w sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy, gdy występuje prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze. Alert RCB powstaje na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych, np. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz urzędów wojewódzkich. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu monitoruje sytuację pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń i w razie potrzeby uruchamia Alert".

‼️Uwaga! Alert RCB‼️„Uwaga! Od dziś (31.12) do 2.01 prognozowany bardzo silny wiatr. Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz, nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami”.Alert RCB tej treści został wysłany do odbiorców przebywających na terenie części woj.… pic.twitter.com/zR7Km2xukg— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) December 31, 2024

