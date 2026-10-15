Pogoda w Gdańsku: 16-18 października

Najnowsze prognozy dla Gdańska na najbliższy weekend, od 16 do 18 października, pokazują wyraźny podział. Aura zafunduje mieszkańcom zupełnie inne warunki w piątek, a inne w niedzielę. Weekend rozpocznie się słonecznie i dość ciepło, jednak później nad miasto nadciągną chmury, a wraz z nimi opady deszczu i mocniejsze porywy wiatru.

Słoneczny i najcieplejszy piątek

Piątek, 16 października, będzie zdecydowanie najprzyjemniejszym dniem weekendu w Gdańsku. Prognozy przewidują bezchmurne niebo przez cały dzień, co pozwoli w pełni cieszyć się słońcem. Będzie to również najcieplejszy moment weekendu – termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 15 stopni Celsjusza. Nocą temperatura spadnie do około 7°C. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s, nie zakłócając spokoju.

Sobota przyniesie zmianę

Już w sobotę, 17 października, pogoda w Gdańsku ulegnie zmianie. Słoneczną aurę zastąpi duże zachmurzenie, które zdominuje niebo. Tego dnia mogą pojawić się też pierwsze opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia będzie nieco niższa i osiągnie maksymalnie około 14°C. Noc przyniesie ochłodzenie do około 6 stopni, co sprawi, że będzie to najzimniejsza noc weekendu. Wiatr osłabnie, wiejąc z prędkością około 2 m/s.

Deszczowa i wietrzna niedziela

Finał weekendu, niedziela 18 października, przyniesie dalsze pogorszenie warunków. Tego dnia prognozowane są słabe, ale bardziej regularne opady deszczu. Temperatura maksymalna będzie najniższa w całym weekendzie i wyniesie zaledwie 12 stopni Celsjusza. Jednocześnie noce staną się cieplejsze, z temperaturą minimalną na poziomie około 10°C. Wyraźnie nasili się za to wiatr, którego prędkość wzrośnie do około 5 m/s, co może sprawić, że odczucie chłodu będzie większe.

Jak spędzić taki weekend w Gdańsku?

Zmienna pogoda sugeruje, by dobrze zaplanować wolny czas. Słoneczny i ciepły piątek to idealna okazja do aktywności na świeżym powietrzu, długich spacerów czy spędzenia czasu w miejskich parkach. Sobota z dużym zachmurzeniem i możliwością przelotnych opadów może być dobrym momentem na wizytę w miejscach zadaszonych. Z kolei deszczowa i wietrzna niedziela może skłaniać do pozostania w domu lub wybrania atrakcji, na które pogoda nie ma żadnego wpływu.

Dane pogodowe: OpenWeather