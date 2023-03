Tuchomie. Pożar auta elektrycznego. Strażacy gasili ogień ponad 21 godzin

Marek Szwaba, rzecznik kartuskich strażaków, powiedział PAP, że akcja gaśnicza trwała ponad 21 godzin. Baterie elektrycznego mercedesa EQA wymagały schłodzenia. - Dlatego auto zostało umieszczone w kontenerze napełnionym wodą. Zgłoszenie pożaru otrzymaliśmy w niedzielę przed godz. 21, a wodę z kontenera odpompowano w poniedziałek o godz. 15.30. Później kontrolowano, czy temperatura baterii nie wzrasta. Od naszego wyjazdu do zdarzenia do powrotu do jednostki łącznie minęło ponad 21 godzin - wyliczał oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach.

Jak podają strażacy, minimalny czas schłodzenia baterii płonącego samochodu elektrycznego to 7 godzin. Z uwagi na to, że w Tuchomiu, gdzie doszło do pożaru, nie było odpowiedniego miejsca do schłodzenia ogniwa, kontener, w którym zanurzono mercedesa, przywieziono aż z Gdańska. Ponadto strażacy musieli cały czas zabezpieczać miejsce zdarzenia, ponieważ znajdowało się poza terenem zabudowanym. Łącznie w gaszeniu "elektryka" brało udział 16 zastępów straży pożarnej. Na szczęście, nikt nie został ranny na skutek pożaru. Na podstawie polisy ubezpieczeniowej auta straty oszacowano na 190 tys. zł.

