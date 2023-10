O co chodzi?

Kłobuczyno: Straszny wypadek! Dwaj bracia pochowani w jednym grobie

Staś i Piotruś są pewni, ze ich tata jest w Niebie. Oni są mali. Jeszcze do końca nie wiedzą, dlaczego ich mama ciągle płacze i mocno tuli ich do swojego serca. Na cmentarzu pojawili się z balonikami w kształcie serc. Ich tata Sebastian (+31 l.) był wspaniałym ojcem. Razem ze swoim młodszym bratem Adrianem pracował za granicą. W sobotę (7 października 2023 r.) wylądowali na lotnisku w Gdańsku. - Tak im się spieszyło do domu, że nie dojechali - mówi naszemu dziennikarzowi drżącym głosem jeden z pomorskich policjantów. Bracia zostali pochowani w jednym grobie, na cmentarzu w swojej rodzinnej kaszubskiej wsi. Pogrzeb odbył się w ostatnią sobotę (14 października 2023 r.). O tym dlaczego mężczyźni zginęli, dowiedzieliśmy się z oficjalnego komunikatu Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie.

8 października, około godziny 2 w nocy dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło na drodze krajowej nr 20 w miejscowości Kłobuczyno. Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci, technik kryminalistyki, którzy zabezpieczyli miejsce wypadku, przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli dokumentację fotograficzną oraz wyjaśniali okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratora prokuratury rejonowej w Kościerzynie.

- Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 31 -letni kierujący skodą podczas manewru wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem i uderzył tyłem pojazdu w przydrożne drzewo. 23-letni pasażer i kierowca ponieśli śmierć na miejscu. Samochód został zabezpieczony do sprawy. Śledczy wyjaśniają okoliczności zdarzenia - informuje "Super Express" oficer prasowy kościerskiej komendy.

Ze śmiercią braci nie mogą pogodzić się ich najbliżsi. Synowie starszego z mężczyzn będą teraz wychowywali się bez ojca. Pogrążonej w żałobie rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

i Autor: Facebook / reprodukcja / Aleksander Szreder / Super Express