Straszne!

Wylądował na lotnisku i pędził do synka. 2-letni Staś w jednej chwili stracił tatę i stryja

Mariusz Korzus | eitor 9:21 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Dwaj bracia, 30-letni Sebastian i 23-letni Adrian swoje życie stracili w wypadku samochodowym na Pomorzu. Sebastian miał już rodzinę. W domu w Miastku czekał na niego malutki synek. Staś już nigdy więcej nie przytuli się do ukochanego tatusia. Tata i stryj pracowali zagranicą. Wylądowali na lotnisku w Gdańsku, a potem wsiedli do samochodu. Sebastian nie mógł się doczekać spotkania z synkiem. Nie zdążył do niego dojechać.