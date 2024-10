Bardzo wysokie kary za reklamy. Uchwała krajobrazowa działa w Gdyni. Tak zmieniło się miasto!

Popłoch w pociągu. Jadowity pająk chodził po wagonie! Co on tam robił?

Pod koniec sierpnia ubiegłego roku została przyjęta uchwała Rady Miasta w Gdyni w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Zgodnie z przepisami od 12 października 2023 roku wszystkie nowe urządzenia i tablice reklamowe, elementy małej architektury oraz ogrodzenia muszą być realizowane zgodnie z zasadami wskazanymi w tym dokumencie. Na usunięcie tych starszych, obecnych w przestrzeni miejskiej przed wejściem w życie uchwały, właściciele i zarządcy nieruchomości mieli czas do 13 października tego roku.

Gdynia zalicza się do grona 78 miast i gmin, w których wprowadzono uchwałę krajobrazową. Dzisiaj jesteśmy już po okresie dostosowawczym i możemy zacząć odsłaniać naszą Gdynię, odsłaniać elewacje pięknych, modernistycznych budynków. Zależy nam na tym, aby miasto zostało uporządkowane, żeby modernizm został odsłonięty i wszyscy mieszkańcy oraz osoby odwiedzające nasze miasto mogły cieszyć oczy tymi pięknymi widokami

– przyznał Łukasz Kobus, sekretarz miasta.

Natomiast w połowie grudnia 2023 r. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w sprawie art. 37a ust. 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które zakłada, że w przypadku, kiedy inwestor zamontował instalację reklamową przed wejściem w życie uchwały krajobrazowej (czyli w przypadku Gdyni przed 12 października 2023 r.) i uzyskał wszelkie niezbędne pozwolenia, może dobrowolnie dopasować ją do warunków uchwały. Wydane przez trybunał orzeczenie sprawiło, że w najbliższym czasie miasto nie planuje w takich przypadkach nakładać kar na inwestorów za niedostosowanie do zasad uchwały. Niemniej właściciele urządzeń i tablic reklamowych powinni posiadać komplet dokumentów zaświadczających posiadanie wszelkich zgód i pozwoleń budowlanych lub decyzji konserwatorskich z opieczętowanymi projektami.

Surowe kary za nieusunięcie banerów reklamowych. Gdynia jako nowe miasto!

Orzeczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny dotyczy tylko właścicieli banerów reklamowych, którzy posiadają odpowiednie pozwolenia i ustawili swoje banery przed 12 października 2023 r. Jednak pozostali inwestorzy, którzy zamontowali banery po 12 października 2023 roku lub nie posiadają wymaganych dokumentów i nie dostosowali się do zapisów uchwały, muszą liczyć się z dotkliwymi karami.

Już w tym tygodniu wyruszą w teren pracownicy, którzy będą oceniać zgodność banerów reklamowych z obecnie obowiązującymi przepisami. Początkowo będą rozsyłane pisma do właścicieli instalacji, które nie spełniają wymogów, z informacją o konieczności dostosowania baneru do zapisów uchwały krajobrazowej. Jeśli przedsiębiorca nie zastosuje się do prośby, musi liczyć się z karami finansowymi.

Przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do zapisów uchwały w wyznaczonym przez nas terminie, będą musieli liczyć się z karami finansowymi. Kary są liczone w maksymalnych możliwych wysokościach. Na przykład za niedostosowanie zaledwie metrowej reklamy należy spodziewać się 158 zł kary. Natomiast w przypadku przeciętnej reklamy, która jest na elewacji budynku i ma zazwyczaj około 100 m2, jest to 1 464 złotych i 80 groszy, czyli blisko 1,5 tysiąca za jeden dzień. Postępowanie trwa około miesiąca, a karę nakłada się od momentu wszczęcia postępowania do wydania decyzji. Jeżeli ktoś przez miesiąc nie ściągnie takiej reklamy z elewacji swojego budynku, może liczyć się z karą 43 944 zł

- wyjaśnia sekretarz miasta.

Nakładanie kar finansowych należy do zadań prezydent miasta i urzędu miasta. Docelowo kompetencje mają zostać przeniesione do Zarządu Dróg i Zieleni. Jednak nie kary są tu najważniejsze, a wiedza i wspólne dobro, jakim jest czysta przestrzeń miejska.

Chcemy jednak zrobić wszystko, aby tych kar było jak najmniej. Liczymy na rozsądek przedsiębiorców, liczymy na to, że przedsiębiorcy dostosują się do wymogów i zareagują na wezwania. Gdynia faktycznie ma piękną, modernistyczną architekturę. Staramy się o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, aby pokazać gdyński modernizm. Dlatego m.in. zależało nam na tym, aby uchwała zaczęła obowiązywać jak najszybciej

- dodaje Łukasz Kobus.

Okres dostosowawczy dopiero zakończył się, ale w mieście już widać zmiany. Z niektórych charakterystycznych budynków zniknęły banery reklamowe – tak właśnie zmieniły się m.in. fasady centrum handlowego Batory oraz centrum handlowego Kwiatkowski. Nowe oblicze zyskał także plac Konstytucji, zniknęły stamtąd wielkogabarytowe reklamy. Zobacz w galerii, jak zmieniło się Gdynia!