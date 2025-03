Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w Gdyni dla wybranej grupy. Zobacz, kto skorzysta!

Postulat wprowadzenia bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla radnych dzielnic był drugim najczęściej wskazywanym w pytaniu o potrzebne w działalności radnych udogodnienia w ankiecie Okrągłego Dzielnicowego Stołu. Znalazł się również wśród postulatów zawartych w liście do poprzednich władz miasta, podpisanym przez kilkunastu członków Rad Dzielnic – w tym przedstawicieli zarządów Wzgórza Św. Maksymiliana, Śródmieścia, Leszczynek, Pustek Cisowskich-Demptowa oraz Cisowej. Mam dużą satysfakcję z faktu, że przystępujemy do realizacji tego postulatu. Wierzę, że bezpłatne przejazdy poprawią funkcjonalność pracy radnych zaangażowanych społecznie w sprawy swoich dzielnic i często z tego powodu poruszających się między różnymi punktami miasta. Mam też nadzieję, że to, i podobne działania będą budować należny prestiż pełnienia funkcji radnego dzielnicy w Gdyni