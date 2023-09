Bezpłatne szczepienia dla seniorów! Jak z nich skorzystać?

JAK DO TEGO DOSZŁO?

Wielkie obrzydzenie wśród lokatorów! Mężczyzna smaruje tym ściany, ale policja nie może go złapać

Pneumokoki najczęściej wywołują choroby górnych dróg oddechowych, zapalenie gardła, zatok oraz zapalenie oskrzeli. Jednak bakterie te są też przyczyną o wiele groźniejszych chorób. Mogą wywołać pneumokokowe zapalenie płuc, sepsę lub zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Jak zaznacza gdynia.pl, pneumokokowe zapalenie płuc to bakteryjna choroba, którą można zarazić się w każdej chwili i w dowolnym miejscu. Zdarza się, że rozwija się bardzo szybko. Najczęstsze objawy to m.in.: wysoka gorączka (ponad 40 stopni Celsjusza), dreszcze, nadmierna potliwość, trudności w oddychaniu, utrzymujący lub nasilający się kaszel, ból w klatce piersiowej czy zmiana koloru paznokci na niebieski – z powody zmniejszonego stężenia tlenu we krwi.

Z powodu zakażeń wywołanych przez pneumokoki co roku umiera ponad 1,5 mln osób. Zapadalność na tę inwazyjną chorobę wzrasta wraz z wiekiem. Dlatego tak ważne są szczepienia, które w istotny sposób zmniejszają ryzyko zakażeń i powikłań.

Od 1 września na liście leków refundowanych znalazła się 13-walentna szczepionka przeciw pneumokokom – Prevenar 13. Jest bezpłatna dla pacjentów, którzy ukończyli 65 lat i są w grupie ryzyka.

W grupie ryzyka są osoby m.in.z: przewlekłymi chorobami serca, cukrzycą, przewlekłymi chorobami płuc, uogólnioną chorobą nowotworową, białaczką, przewlekłymi chorobami wątroby i nerek czy asplenią.

Aby skorzystać z bezpłatnego szczepienia, należy skontaktować się ze swoim lekarzem, który zakwalifikuje do szczepienia i wypisze receptę na refundowaną szczepionkę. Następnie trzeba odebrać preparat w aptece i umówić się na szczepienie.

Szczepienia można wykonać w kilku punktach w Gdyni. To m.in. centrum Medicover (ul. K. Górskiego 3), Lux Med. (ul. Morska 127 lub Armii Krajowej 35), Vita-Med (ul. Wejherowska 59 lub Czeremchowa 1), Sanus przychodnia lekarska „Obłuże Leśne” (ul. Unruga 84), Przychodnia lekarska Grabówek (ul. Ramułta 45) lub NZOZ przychodnia „Działki Leśne” (ul. Warszawska 34).

Lista punktów szczepień i numery kontaktowe można znaleźć na stronie www.pneumokokowezapaleniepluc.pl.

Odwiedzając strony www.pneumokokowezapaleniepluc.pl lub szczepienia.pzh.gov.pl, można dowiedzieć się więcej na temat szczepień przeciw pneumokokom.